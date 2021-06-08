РКН проверит эфир премии «Муз-ТВ» на пропаганду нетрадиционных отношений

Подобная информация может распространяться только с пометкой «18+» в ночное время. При этом на афишах премии организаторы указали знак информационной продукции «6+», подчеркнули в Роскомнадзоре. В связи с этим, по мнению ведомства, необходимо также проверить само мероприятие на предмет соответствия нормам действующего законодательства.