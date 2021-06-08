РКН проверит эфир премии «Муз-ТВ» на пропаганду нетрадиционных отношений
Роскомнадзор проанализирует эфир премии «Муз-ТВ» на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала "Муз-ТВ" с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», – говорится в сообщении. В случае выявления нарушений Роскомнадзор примет меры реагирования.
За распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Для должностных лиц он может составить от 100 до 200 тыс. руб., для юридических лиц – 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, напомнили в ведомстве.
Подобная информация может распространяться только с пометкой «18+» в ночное время. При этом на афишах премии организаторы указали знак информационной продукции «6+», подчеркнули в Роскомнадзоре. В связи с этим, по мнению ведомства, необходимо также проверить само мероприятие на предмет соответствия нормам действующего законодательства.
Ранее Роскомнадзор направил телеканалу Disney профилактическое письмо, где предупредил о недопустимости трансляции в России короткометражного мультфильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.