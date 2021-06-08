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РКН проверит эфир премии «Муз-ТВ» на пропаганду нетрадиционных отношений

Ведомости

Роскомнадзор проанализирует эфир премии «Муз-ТВ» на предмет нарушений закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала "Муз-ТВ" с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», – говорится в сообщении. В случае выявления нарушений Роскомнадзор примет меры реагирования.

За распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Для должностных лиц он может составить от 100 до 200 тыс. руб., для юридических лиц – 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, напомнили в ведомстве.

Подобная информация может распространяться только с пометкой «18+» в ночное время. При этом на афишах премии организаторы указали знак информационной продукции «6+», подчеркнули в Роскомнадзоре. В связи с этим, по мнению ведомства, необходимо также проверить само мероприятие на предмет соответствия нормам действующего законодательства.

Ранее Роскомнадзор направил телеканалу Disney профилактическое письмо, где предупредил о недопустимости трансляции в России короткометражного мультфильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Ранее по теме: РКН обратился к Disney из-за мультфильма о герое с нетрадиционной ориентацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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