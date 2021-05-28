РКН обратился к Disney из-за мультфильма о герое с нетрадиционной ориентацией
Роскомнадзор направил телеканалу Disney профилактическое письмо, где предупредил о недопустимости трансляции в России короткометражного мультфильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, сообщается на сайте ведомства.
«Компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей», — заявили в ведомстве.
Подобная норма закреплена в федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, в России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей через СМИ является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП РФ) и влечет для юрлиц наложение штрафа до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, напомнили в российском ведомстве.
Уточняется, что Роскомнадзор рекомендовал Disney не нарушать законодательство страны и «не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей».
Дочерняя компания Walt Disney Company Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out в мае прошлого года. Он рассказывает историю Грега, который готовится переехать в другой город вместе со своим другом Мануэлем. Главный герой боится рассказать о своих отношениях родителям, однако в итоге те все же узнают правду. В итоге Грег понимает, что скрывать правду от родных не требовалось.