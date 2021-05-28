РКН обратился к Disney из-за мультфильма о герое с нетрадиционной ориентацией

Дочерняя компания Walt Disney Company Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out в мае прошлого года. Он рассказывает историю Грега, который готовится переехать в другой город вместе со своим другом Мануэлем. Главный герой боится рассказать о своих отношениях родителям, однако в итоге те все же узнают правду. В итоге Грег понимает, что скрывать правду от родных не требовалось.