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РКН обратился к Disney из-за мультфильма о герое с нетрадиционной ориентацией

Ведомости

Роскомнадзор направил телеканалу Disney профилактическое письмо, где предупредил о недопустимости трансляции в России короткометражного мультфильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, сообщается на сайте ведомства.

«Компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм Out, в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей», — заявили в ведомстве.

Подобная норма закреплена в федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, в России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей через СМИ является административным правонарушением (ст. 6.21 КоАП РФ) и влечет для юрлиц наложение штрафа до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, напомнили в российском ведомстве.

Уточняется, что Роскомнадзор рекомендовал Disney не нарушать законодательство страны и «не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей».

Дочерняя компания Walt Disney Company Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out в мае прошлого года. Он рассказывает историю Грега, который готовится переехать в другой город вместе со своим другом Мануэлем. Главный герой боится рассказать о своих отношениях родителям, однако в итоге те все же узнают правду. В итоге Грег понимает, что скрывать правду от родных не требовалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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