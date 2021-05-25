МВД возбудило дело из-за рекламы Dolce & Gabbana в Instagram

В заявлении говорится, что опубликованные на странице бренда материалы могут причинить вред здоровью и развитию детей. Романов направил запрос в МВД после того, как к нему обратился гражданин, имя которого не называется. Министерство отказалось возбудить уголовное дело, однако решило провести административное расследование. В рамках последнего, как указано в письме, «назначено проведение комплексного психолого-искусствоведческого исследования материалов».