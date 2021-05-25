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МВД возбудило дело из-за рекламы Dolce & Gabbana в Instagram

Ведомости

МВД России по Московской области возбудило административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за рекламных роликов с целующимися девушками в инстаграме итальянского дома моды Dolce&Gabbana, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Михаилу Романову.

В заявлении говорится, что опубликованные на странице бренда материалы могут причинить вред здоровью и развитию детей. Романов направил запрос в МВД после того, как к нему обратился гражданин, имя которого не называется. Министерство отказалось возбудить уголовное дело, однако решило провести административное расследование. В рамках последнего, как указано в письме, «назначено проведение комплексного психолого-искусствоведческого исследования материалов». 

Результаты исследования пока неизвестны. МВД также не получило сведений о лицах, причастных к распространению рекламы, о которой идет речь, и проживающих на территории Московской области.

14 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Октябрьский районный суд зарегистрировал административный иск о признании рекламы Dolce & Gabbana запрещенной к распространению в России. Речь идет о ролике, на котором целуются двое. В заявлении указывалось, что видео отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

В пресс-службе уточнили, что иск оставили без движения до 7 июня этого года, так как прокурор не предоставил документы, на основании которых административный истец выдвинул свои требования. Для рассмотрения дела суд попросил копии материалов проверки по обращению Романова «в интересах гражданина М», а также сведения об административном ответчике. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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