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Роскомнадзор начинает наказывать за мат и секс в онлайн-кинотеатрах

Первый штраф может получить Megogo
Мария Истомина Дмитрий Игнатьев
Законодательные требования к телеканалам и аудиовизуальным сервисам необходимо унифицировать / Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор в четверг, 11 ноября, пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ, следует из обращения регулятора («Ведомости» ознакомились с его копией). За неисполнение требований регулятора грозит штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании. И от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.

В пресс-службе Роскомнадзора «Ведомостям» сообщили, что в этом году в отношении владельца АВС (аудиовизуального сервиса) были действительно составлены протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». Однако, о каком видеосервисе идет речь, представитель регулятора не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных