Роскомнадзор начинает наказывать за мат и секс в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор в четверг, 11 ноября, пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ, следует из обращения регулятора («Ведомости» ознакомились с его копией). За неисполнение требований регулятора грозит штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании. И от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.