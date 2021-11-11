Роскомнадзор начинает наказывать за мат и секс в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор начинает наказывать за мат и секс в онлайн-кинотеатрахПервый штраф может получить Megogo
Роскомнадзор в четверг, 11 ноября, пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ, следует из обращения регулятора («Ведомости» ознакомились с его копией). За неисполнение требований регулятора грозит штраф от 200 000 до 400 000 руб., если он будет выписан руководителю компании. И от 600 000 до 1 млн руб., в случае если он будет выписан на юрлицо.
В пресс-службе Роскомнадзора «Ведомостям» сообщили, что в этом году в отношении владельца АВС (аудиовизуального сервиса) были действительно составлены протоколы «за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань». Однако, о каком видеосервисе идет речь, представитель регулятора не уточнил.