В России в десять раз снизилось число жалоб от ошибочно признанных должниками
Число жалоб от граждан, ошибочно идентифицированных должниками, которые получила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России, уменьшилось на 90%, сообщается на сайте ведомства.
В ФССП связали такую динамику с вступившим в силу летом прошлого года законом, обязавшим указывать СНИЛС, ИНН или другой дополнительный идентификатор должника в заявлении о выдаче судебного приказа и других исполнительных документах.
«Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников», – отметили в ведомстве.
В таких случаях гражданам, на которых числится чужой долг, могут воспользоваться сервисом «Интернет-приемная» ФССП или чат-ботом на странице ведомства во «ВКонтакте».
Ранее в августе президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФССП – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым призвал ФССП корректно работать с людьми. Глава ФССП в ходе встречи описал «портрет среднестатистического должника». По его словам, это мужчина или женщина 30–45 лет со средней суммой долга около 173 000 руб. по одному исполнительному производству. Аристов добавил, что такая категория должников обычно не работает и не имеет официального источника дохода. «С этих людей практически взять нечего», – уточнил он.
Аристов выразил озабоченность из-за роста кредитной задолженности. По его словам, сейчас она составляет 2 трлн руб. Путин в ответ назвал сложившуюся ситуацию «проблемой государства». По мнению президента, «нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации». Для этого должны расти зарплаты и повышаться благосостояние людей, отметил он.