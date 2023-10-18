В России в десять раз снизилось число жалоб от ошибочно признанных должниками

Ранее в августе президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФССП – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым призвал ФССП корректно работать с людьми. Глава ФССП в ходе встречи описал «портрет среднестатистического должника». По его словам, это мужчина или женщина 30–45 лет со средней суммой долга около 173 000 руб. по одному исполнительному производству. Аристов добавил, что такая категория должников обычно не работает и не имеет официального источника дохода. «С этих людей практически взять нечего», – уточнил он.