Кабмин внес в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам

Авторы законопроекта отметили, что сейчас при уклонении должника от уплаты алиментов работа по взысканию задолженности принимает затяжной характер и не приводит к ожидаемому результату: в прошлом году в территориальных органах ФССП России на принудительном исполнении находилось почти 1,6 млн исполнительных производств, а остаток неоконченных производств на 1 января составил более 771 000. Из них по более чем 153 800 производствам должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов. Всего в пользу детей было взыскано 47,6 млрд руб.