Кабмин внес в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий создание отдельного реестра должников по алиментам, который станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. Документ опубликован в думской электронной базе.
«В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта отметили, что сейчас при уклонении должника от уплаты алиментов работа по взысканию задолженности принимает затяжной характер и не приводит к ожидаемому результату: в прошлом году в территориальных органах ФССП России на принудительном исполнении находилось почти 1,6 млн исполнительных производств, а остаток неоконченных производств на 1 января составил более 771 000. Из них по более чем 153 800 производствам должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов. Всего в пользу детей было взыскано 47,6 млрд руб.
В банке данных в исполнительном производстве содержится информация обо всех 113 млн находящихся на исполнении исполнительных производствах. Отдельный же сервис с данными только о должниках по алиментам необходим для повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплат.
«Принятие законопроекта будет способствовать эффективному и качественному исполнению судебных актов, а также повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей», – добавили авторы проекта.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать государственный фонд для повышения эффективности выплаты алиментов, поскольку число жалоб на неуплату алиментов за 2022 г. увеличилось на 26% по сравнению с 2021 г.