В Госдуме предложили «устраивать на стройку» неплательщиков алиментов

В Госдуме предложили «устраивать на стройку» неплательщиков алиментовДепутаты и эксперты прокомментировали предложение создать госфонд для выплат алиментов
Идея создать подспорье для тех семей, где один из родителей является злостным неплательщиком алиментов, обсуждается уже давно, сказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).
По ее словам, планируется выделять средства из государственного бюджета в фонд для «выплачивания задолженности перед детьми». Государство, в свою очередь, будет искать способы возместить выделенные денежные средства, взыскивая их с должников уже в бюджет.
Также Останина отметила, что необходимо создать условия для трудоустройства тех неплательщиков, которые остаются безработными. «Вот у нас вечно работников не хватает. На стройках, например, много вакансий, туда мигранты устраиваются. Вот вместо мигрантов на стройку и устраивать [неплательщиков]», – предложила она.
Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что государство сможет эффективно взыскивать долги по алиментам, «если наладить механизм», как оно это делает с нарушителями ПДД.
Предложение о создании специального государственного фонда для повышения эффективности взыскания алиментов в России изложено в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2022 г. В документе отмечается, что количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов увеличилось по сравнению с 2021 г. на 26%.
Идея с фондом действительно обсуждается не первый год. В апреле 2021 г. в Совете Федерации прошел круглый стол на тему взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних, в рекомендациях которого сообщалось, что «одним из механизмов гарантирования исполнения алиментных обязательств может стать алиментный фонд».
В ходе обсуждения отмечалось, что создание такого фонда, помимо необходимости оценки риска роста численности должников, уверенных, что государство в любом случае позаботится о содержании их детей, а также возможных злоупотреблений в части намеренного создания условий получения соответствующих выплат из фонда, требует проработки таких вопросов, как механизм оценки полного отсутствия у должника любых доходов, имущества и невозможности осуществления им какой либо трудовой деятельности; порядок определения минимального и максимального размера осуществляемых в адрес взыскателя выплат и др.
Задолженность по алиментам на сегодня очень велика – она превышает 156 млрд руб., сказала «Ведомостям» адвокат, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова.
По ее словам, практика показывает, что факт ужесточения применимых к должникам мер не стимулирует их к погашению задолженности по уплате алиментов: значительная часть должников даже после применения мер административной ответственности не спешит исполнять алиментные обязательства.
Алиментный фонд как институт не является чем-то новым для российской правовой реальности: постановлением Совета министров СССР от 06 февраля 1984 г. № 134 было предусмотрено введение временных пособий на несовершеннолетних детей в случаях невозможности взыскания алиментов с их родителей.
Зарубежный опыт также свидетельствует о функционировании подобных фондов, целью которых выступает материальная поддержка родителя с ребенком, отмечает Дергунова. Например, в Германии предусмотрены выплаты несовершеннолетним до достижения ими возраста 13 лет в случае уклонения родителей от выплат алиментов. В Испании существует Гарантийный фонд по выплате алиментов.