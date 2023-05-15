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В Госдуме предложили «устраивать на стройку» неплательщиков алиментов

Депутаты и эксперты прокомментировали предложение создать госфонд для выплат алиментов
Мария Макутина Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Идея создать подспорье для тех семей, где один из родителей является злостным неплательщиком алиментов, обсуждается уже давно, сказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

По ее словам, планируется выделять средства из государственного бюджета в фонд для «выплачивания задолженности перед детьми». Государство, в свою очередь, будет искать способы возместить выделенные денежные средства, взыскивая их с должников уже в бюджет.

Также Останина отметила, что необходимо создать условия для трудоустройства тех неплательщиков, которые остаются безработными. «Вот у нас вечно работников не хватает. На стройках, например, много вакансий, туда мигранты устраиваются. Вот вместо мигрантов на стройку и устраивать [неплательщиков]», – предложила она.

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что государство сможет эффективно взыскивать долги по алиментам, «если наладить механизм», как оно это делает с нарушителями ПДД.

Предложение о создании специального государственного фонда для повышения эффективности взыскания алиментов в России изложено в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2022 г. В документе отмечается, что количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов увеличилось по сравнению с 2021 г. на 26%.

Идея с фондом действительно обсуждается не первый год. В апреле 2021 г. в Совете Федерации прошел круглый стол на тему взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних, в рекомендациях которого сообщалось, что «одним из механизмов гарантирования исполнения алиментных обязательств может стать алиментный фонд».

В ходе обсуждения отмечалось, что создание такого фонда, помимо необходимости оценки риска роста численности должников, уверенных, что государство в любом случае позаботится о содержании их детей, а также возможных злоупотреблений в части намеренного создания условий получения соответствующих выплат из фонда, требует проработки таких вопросов, как механизм оценки полного отсутствия у должника любых доходов, имущества и невозможности осуществления им какой либо трудовой деятельности; порядок определения минимального и максимального размера осуществляемых в адрес взыскателя выплат и др.

Задолженность по алиментам на сегодня очень велика – она превышает 156 млрд руб., сказала «Ведомостям» адвокат, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова.

По ее словам, практика показывает, что факт ужесточения применимых к должникам мер не стимулирует их к погашению задолженности по уплате алиментов: значительная часть должников даже после применения мер административной ответственности не спешит исполнять алиментные обязательства.

Алиментный фонд как институт не является чем-то новым для российской правовой реальности: постановлением Совета министров СССР от 06 февраля 1984 г. № 134 было предусмотрено введение временных пособий на несовершеннолетних детей в случаях невозможности взыскания алиментов с их родителей.

Зарубежный опыт также свидетельствует о функционировании подобных фондов, целью которых выступает материальная поддержка родителя с ребенком, отмечает Дергунова. Например, в Германии предусмотрены выплаты несовершеннолетним до достижения ими возраста 13 лет в случае уклонения родителей от выплат алиментов. В Испании существует Гарантийный фонд по выплате алиментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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