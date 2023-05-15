В Госдуме предложили «устраивать на стройку» неплательщиков алиментов

В ходе обсуждения отмечалось, что создание такого фонда, помимо необходимости оценки риска роста численности должников, уверенных, что государство в любом случае позаботится о содержании их детей, а также возможных злоупотреблений в части намеренного создания условий получения соответствующих выплат из фонда, требует проработки таких вопросов, как механизм оценки полного отсутствия у должника любых доходов, имущества и невозможности осуществления им какой либо трудовой деятельности; порядок определения минимального и максимального размера осуществляемых в адрес взыскателя выплат и др.