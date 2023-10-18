Газета
Общество

Музаев: сдача ЕГЭ по естественно-научным предметам на компьютерах не планируется

Ведомости

В России не планируется перевод ЕГЭ по химии, физике и математике в компьютерный формат по аналогии с информатикой, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на Всероссийской встрече с родителями.

«Сразу скажу – не планируется. Переход на информатику потребовал очень много времени, элементарно не везде хватало оборудования. Переход на другие предметы – нет в этом необходимости», – сказал он.

Музаев пояснил, что в России ушли при проведении экзамена от тестов, в то время как компьютерный формат «как раз таки в большинстве своем это и подразумевает».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Мы должны понимать, что у компьютера ограничены возможности, и тогда нам придется вернуться в старый формат с «угадайками». Это то, за что и критиковали ЕГЭ», – подчеркнул чиновник.

Экзамен, по словам Музаева, двигается по заданиям с развернутым вариантом ответа. Возможно, в будущем Рособрнадзор вернется к этому, но не сейчас, заключил он.

В ходе мероприятия Музаев также заявил, что выпускников школ в 2024 г. не ожидают серьезные изменения в ЕГЭ. «Учителя, выпускники и родители могут спокойно готовиться. Все изменения, тонкие настройки, которые мы делаем, по этому году уже в принципе озвучены», – сказал он.

В России с 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ сдается на компьютерах, до этого выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках.

В конце сентября Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2024/2025 учебный год. Согласно требованиям, по русскому языку и математике порог установлен в 40 и 39 баллов соответственно, по физике – в 39 баллов, обществознанию и истории – в 35 баллов и др.

Ранее по теме: 17 российских школьников набрали на трех ЕГЭ все 300 баллов в 2023 году

Как сообщалось ранее, в этом году 17 российских школьников сдали ЕГЭ на 300 баллов по трем предметам. Еще 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 7084 выпускника – 100 баллов за один предмет.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене ЕГЭ 23 марта, заявил, что в сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения. По его словам, любые изменения в образовании нужно тщательно обсуждать. С ним согласился и премьер-министр Михаил Мишустин. Система дает выпускникам «социальный лифт», считает глава правительства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных