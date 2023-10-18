Музаев: сдача ЕГЭ по естественно-научным предметам на компьютерах не планируется

В ходе мероприятия Музаев также заявил, что выпускников школ в 2024 г. не ожидают серьезные изменения в ЕГЭ. «Учителя, выпускники и родители могут спокойно готовиться. Все изменения, тонкие настройки, которые мы делаем, по этому году уже в принципе озвучены», – сказал он.