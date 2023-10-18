Музаев: сдача ЕГЭ по естественно-научным предметам на компьютерах не планируется
В России не планируется перевод ЕГЭ по химии, физике и математике в компьютерный формат по аналогии с информатикой, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на Всероссийской встрече с родителями.
«Сразу скажу – не планируется. Переход на информатику потребовал очень много времени, элементарно не везде хватало оборудования. Переход на другие предметы – нет в этом необходимости», – сказал он.
Музаев пояснил, что в России ушли при проведении экзамена от тестов, в то время как компьютерный формат «как раз таки в большинстве своем это и подразумевает».
«Мы должны понимать, что у компьютера ограничены возможности, и тогда нам придется вернуться в старый формат с «угадайками». Это то, за что и критиковали ЕГЭ», – подчеркнул чиновник.
Экзамен, по словам Музаева, двигается по заданиям с развернутым вариантом ответа. Возможно, в будущем Рособрнадзор вернется к этому, но не сейчас, заключил он.
В ходе мероприятия Музаев также заявил, что выпускников школ в 2024 г. не ожидают серьезные изменения в ЕГЭ. «Учителя, выпускники и родители могут спокойно готовиться. Все изменения, тонкие настройки, которые мы делаем, по этому году уже в принципе озвучены», – сказал он.
В России с 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ сдается на компьютерах, до этого выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках.
В конце сентября Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2024/2025 учебный год. Согласно требованиям, по русскому языку и математике порог установлен в 40 и 39 баллов соответственно, по физике – в 39 баллов, обществознанию и истории – в 35 баллов и др.
Как сообщалось ранее, в этом году 17 российских школьников сдали ЕГЭ на 300 баллов по трем предметам. Еще 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 7084 выпускника – 100 баллов за один предмет.
Министр просвещения России Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене ЕГЭ 23 марта, заявил, что в сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения. По его словам, любые изменения в образовании нужно тщательно обсуждать. С ним согласился и премьер-министр Михаил Мишустин. Система дает выпускникам «социальный лифт», считает глава правительства.