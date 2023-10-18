В Рособрнадзоре заявили об отсутствии кардинальных изменений в ЕГЭ в 2024 году

«Серьезных, кардинальных, революционных изменений для выпускников этого года нет. Учителя, выпускники и родители могут спокойно готовиться. Все изменения, тонкие настройки, которые мы делаем, по этому году уже в принципе озвучены», – сказал он на Всероссийской встрече с родителями, комментируя кампанию ЕГЭ-2024.

