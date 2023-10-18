В Рособрнадзоре заявили об отсутствии кардинальных изменений в ЕГЭ в 2024 году
Выпускников школ в 2024 г. не ожидают серьезные изменения в ЕГЭ, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.
«Серьезных, кардинальных, революционных изменений для выпускников этого года нет. Учителя, выпускники и родители могут спокойно готовиться. Все изменения, тонкие настройки, которые мы делаем, по этому году уже в принципе озвучены», – сказал он на Всероссийской встрече с родителями, комментируя кампанию ЕГЭ-2024.
Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский уточнил, что точечные изменения включают в себя возможность изменить выбор по сдаче профильной или базовой математики уже после подачи документов на ЕГЭ, подачу дистанционного заявления на экзамен, сокращение срока обработки результатов по информатике, перенос даты итогового сочинения с мая на апрель.
В конце сентября Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2024/2025 учебный год. Согласно требованиям, по русскому языку и математике порог установлен в 40 и 39 баллов соответственно, по физике – 39 баллов, обществознанию и истории – 35 баллов и др.
4 октября ведомство назвало средний балл поступивших в вузы – он составил 70,38. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что в 2023 г. зачислены 136 абитуриентов, которые набрали на ЕГЭ максимальные 300 баллов по трем экзаменам. Он отметил, что без учета аспирантуры в этом году в вузы зачислены более 548 000 студентов, на платные места – свыше 443 000.
Он также уточнял, что квотой для участников и ветеранов спецоперации и членов их семей воспользовались порядка 8600 человек.