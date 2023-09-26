Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

По двум обязательным предметам – русскому языку и математике – министерство установило порог в 40 и 39 баллов соответственно для поступления в вуз. По физике необходимо будет набрать 39 баллов, обществознанию и истории – 35 , информатике – 44, иностранному языку – 30, литературе и географии – 40, биологии и химии – 39. Такие же требования действовали в 2023/2024 учебном году.