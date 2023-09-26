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Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Ведомости

Министерство науки и высшего образования определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По двум обязательным предметам – русскому языку и математике – министерство установило порог в 40 и 39 баллов соответственно для поступления в вуз. По физике необходимо будет набрать 39 баллов, обществознанию и истории – 35 , информатике – 44, иностранному языку – 30, литературе и географии – 40, биологии и химии – 39. Такие же требования действовали в 2023/2024 учебном году.

С 20 июня по 9 августа в России проходила приемная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты могут подать документы в вузы через «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», очно и по почте.

В 2023 г. выпускники претендовали на 626 278 бюджетных мест. Из них почти 6%, или 36 194 места, приходилось на новые регионы – ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Без их учета оставалось 590 084 бюджетных места.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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