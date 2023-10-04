В Минобрнауки назвали средний балл поступивших в вузы

По словам Афанасьева, в 2023 г. зачислены 136 абитуриентов, которые набрали на ЕГЭ максимальные 300 баллов по трем экзаменам. Он отметил, что без учета аспирантуры в этом году в вузы зачислены более 548 000 студентов, на платные места – свыше 443 000. Квотой для участников и ветеранов спецоперации и членов их семей воспользовались порядка 8600 человек, уточнил он.