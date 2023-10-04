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В Минобрнауки назвали средний балл поступивших в вузы

Ведомости

Средний балл студентов, зачисленных в этом году в вузы, составил 70,38. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Госдумы.

«Средний балл предварительно на программы бакалавриата и специалитета примерно такой же, как в предыдущем году. В 2022 г. он составлял 71,1, в этом году – 70,38 на бюджетные места», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Афанасьева, в 2023 г. зачислены 136 абитуриентов, которые набрали на ЕГЭ максимальные 300 баллов по трем экзаменам. Он отметил, что без учета аспирантуры в этом году в вузы зачислены более 548 000 студентов, на платные места – свыше 443 000. Квотой для участников и ветеранов спецоперации и членов их семей воспользовались порядка 8600 человек, уточнил он.

Замминистра добавил, что чаще всего абитуриенты, желающие поступить на бюджет, выбирают программы по педагогике, информатике и вычислительной технике, клинической медицине, сельскому хозяйству, машиностроению, а также технике и технологии строительства.

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С 20 июня по 9 августа в России проходила приемная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты могут подать документы в вузы через «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», очно и по почте.

Выпускники претендовали на 626 278 бюджетных мест. Из них почти 6%, или 36 194 места, приходилось на новые регионы – ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Без их учета оставалось 590 084 бюджетных места.

В пресс-службе министерства ранее сообщили «Ведомостям», что по итогам приемной кампании в российских вузах остались незаполненными 1660 бюджетных мест – 0,4% от общего числа. Всего к 15 сентября было занято 99,6% мест на бюджете. Ситуацию с незаполненными бюджетными местами в Минобрнауки назвали «абсолютно штатной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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