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Общество

В российских вузах остались свободными 1660 бюджетных мест

Ведомости

В российских вузах остались незаполненными 1660 бюджетных мест – 0,4% от общего числа. Всего в рамках приемной кампании к 15 сентября занято 99,6% мест на бюджете, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

«Приемная кампания по большей части уже завершена. Сейчас идет набор на оставшиеся бюджетные места программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки», – отметили в ведомстве.

Минобрнауки уточнило, что ситуация с незаполненными бюджетными местами является «абсолютно штатной». Это связано с тем, что абитуриенты решают поменять вуз с одного на другой или ищут наиболее подходящие варианты с учетом проходного балла по ЕГЭ для того, чтобы пройти на бюджет.

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В 2022 г. к 15 сентября оставались незанятыми 3602 бюджетных места – 0,8% от общего количества. По сравнению с прошлым годом в вузах увеличилось число мест для бесплатного обучения. В 2022 г. их количество составляло 588 044, а в 2023 г. – 626 278.

Из общего количества мест на бюджете 37 089 (около 6%) в этом году приходится на вузы в новых регионах России – Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках, сообщил ранее «Ведомостям» замглавы департамента Минобрнауки по государственной политике в сфере высшего образования Алексей Левченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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