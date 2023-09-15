В российских вузах остались свободными 1660 бюджетных мест

Минобрнауки уточнило, что ситуация с незаполненными бюджетными местами является «абсолютно штатной». Это связано с тем, что абитуриенты решают поменять вуз с одного на другой или ищут наиболее подходящие варианты с учетом проходного балла по ЕГЭ для того, чтобы пройти на бюджет.