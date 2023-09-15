В российских вузах остались свободными 1660 бюджетных мест
В российских вузах остались незаполненными 1660 бюджетных мест – 0,4% от общего числа. Всего в рамках приемной кампании к 15 сентября занято 99,6% мест на бюджете, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
«Приемная кампания по большей части уже завершена. Сейчас идет набор на оставшиеся бюджетные места программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки», – отметили в ведомстве.
Минобрнауки уточнило, что ситуация с незаполненными бюджетными местами является «абсолютно штатной». Это связано с тем, что абитуриенты решают поменять вуз с одного на другой или ищут наиболее подходящие варианты с учетом проходного балла по ЕГЭ для того, чтобы пройти на бюджет.
В 2022 г. к 15 сентября оставались незанятыми 3602 бюджетных места – 0,8% от общего количества. По сравнению с прошлым годом в вузах увеличилось число мест для бесплатного обучения. В 2022 г. их количество составляло 588 044, а в 2023 г. – 626 278.
Из общего количества мест на бюджете 37 089 (около 6%) в этом году приходится на вузы в новых регионах России – Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках, сообщил ранее «Ведомостям» замглавы департамента Минобрнауки по государственной политике в сфере высшего образования Алексей Левченко.