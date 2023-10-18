Минобороны сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, там наблюдался дым. Позже он уточнил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле. За вечер в городе дважды объявлялась воздушная тревога.