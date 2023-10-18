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Минобороны сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две украинские ракеты над Крымом, сообщило Минобороны РФ.

«18 октября около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», – следует из сообщения министерства в Telegram-канале.

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Обломки перехваченных ракет упали в безлюдной местности, а затем сдетонировали на земле, уточнили в оборонном министерстве. В результате происшествия никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, там наблюдался дым. Позже он уточнил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле. За вечер в городе дважды объявлялась воздушная тревога.

В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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