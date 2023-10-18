Минобороны сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две украинские ракеты над Крымом, сообщило Минобороны РФ.
«18 октября около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», – следует из сообщения министерства в Telegram-канале.
Обломки перехваченных ракет упали в безлюдной местности, а затем сдетонировали на земле, уточнили в оборонном министерстве. В результате происшествия никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, там наблюдался дым. Позже он уточнил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле. За вечер в городе дважды объявлялась воздушная тревога.
В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.