Мурашко оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

В марте 2022 г. Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагал Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний для внесения его в программу госгарантий, то есть сделать лечение бесплатным. Эксперт Союза эндокринологов Светлана Сметанина отмечала, что в РФ порядка 50% взрослых имеют избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок.