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Общество

Мурашко оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

Ведомости

Доля населения России, страдающая ожирением, достигла 11%, сообщил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В своем выступлении Мурашко отметил, что президент России Владимир Путин, наверное, «самый спортивный президент», поэтому активно поддерживает сдерживание табакокурения и алкоголизацию.

«У нас сейчас еще одно такое направление борьбы – это ожирение. Уже 11% населения России страдает этим», – подчеркнул Мурашко.

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков. По ее словам, число страдающих ожирением людей составляет от 35 млн до 45 млн человек.

В марте 2022 г. Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагал Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний для внесения его в программу госгарантий, то есть сделать лечение бесплатным. Эксперт Союза эндокринологов Светлана Сметанина отмечала, что в РФ порядка 50% взрослых имеют избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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