Мурашко оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%
Доля населения России, страдающая ожирением, достигла 11%, сообщил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В своем выступлении Мурашко отметил, что президент России Владимир Путин, наверное, «самый спортивный президент», поэтому активно поддерживает сдерживание табакокурения и алкоголизацию.
«У нас сейчас еще одно такое направление борьбы – это ожирение. Уже 11% населения России страдает этим», – подчеркнул Мурашко.
В июне вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков. По ее словам, число страдающих ожирением людей составляет от 35 млн до 45 млн человек.
В марте 2022 г. Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагал Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний для внесения его в программу госгарантий, то есть сделать лечение бесплатным. Эксперт Союза эндокринологов Светлана Сметанина отмечала, что в РФ порядка 50% взрослых имеют избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок.