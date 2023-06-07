Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением
Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков, пишет «РИА Новости».
«Еще 21 сентября 2021 г. Совет [при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере] вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали», – сказала Голикова. Она отметила, что в прошлом году, по данным Минздрава, обращаемость по вопросам здорового образа жизни к медикам составила более 3 млн человек (рост на 25%).
Кроме этого, Голикова сообщила об общем количестве страдающих ожирением в РФ – по ее оценкам, число таких людей составляет от 35 млн до 45 млн человек.
31 марта прошлого года «Ведомости» писали, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в профильные ведомства дорожную карту по борьбе с ожирением людей разных возрастов. Кроме этого, ВСП предлагал Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний для внесения его в программу госгарантий, то есть сделать лечение бесплатным.
О начале подготовки дорожной карты сообщалось еще осенью 2021 г. Сопредседатель ВСП Юрий Жулев пояснял, что сейчас из-за проблем с взаимодействием разных специалистов «маршрут пациента с ожирением в нынешней системе здравоохранения совершенно непонятен».
Эксперт союза эндокринолог Светлана Сметанина отмечала, что в РФ порядка 50% взрослых имеют избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок. Она отметила, что среди взрослого населения за последние 30 лет число случаев ожирения и избыточного веса увеличилось до 2,5 раза, среди детей – до 10 раз.