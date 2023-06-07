Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением

«Еще 21 сентября 2021 г. Совет [при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере] вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали», – сказала Голикова. Она отметила, что в прошлом году, по данным Минздрава, обращаемость по вопросам здорового образа жизни к медикам составила более 3 млн человек (рост на 25%).