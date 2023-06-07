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Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением

Ведомости

Вице-премьер России Татьяна Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков, пишет «РИА Новости».

«Еще 21 сентября 2021 г. Совет [при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере] вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали», – сказала Голикова. Она отметила, что в прошлом году, по данным Минздрава, обращаемость по вопросам здорового образа жизни к медикам составила более 3 млн человек (рост на 25%).

Кроме этого, Голикова сообщила об общем количестве страдающих ожирением в РФ – по ее оценкам, число таких людей составляет от 35 млн до 45 млн человек.

Пациенты хотят внести ожирение в список социально значимых заболеваний

Также ВСП предлагает ввести акцизы на газировку с сахаром и изменить рацион питания в школах

31 марта прошлого года «Ведомости» писали, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в профильные ведомства дорожную карту по борьбе с ожирением людей разных возрастов. Кроме этого, ВСП предлагал Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний для внесения его в программу госгарантий, то есть сделать лечение бесплатным.

О начале подготовки дорожной карты сообщалось еще осенью 2021 г. Сопредседатель ВСП Юрий Жулев пояснял, что сейчас из-за проблем с взаимодействием разных специалистов «маршрут пациента с ожирением в нынешней системе здравоохранения совершенно непонятен».

Эксперт союза эндокринолог Светлана Сметанина отмечала, что в РФ порядка 50% взрослых имеют избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок. Она отметила, что среди взрослого населения за последние 30 лет число случаев ожирения и избыточного веса увеличилось до 2,5 раза, среди детей – до 10 раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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