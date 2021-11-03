Пациенты хотят внести ожирение в список социально значимых заболеваний

Ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 л Минфин предлагал еще в 2016 г., оценивая положительный эффект для бюджета в 2017 г. в 25 млрд руб. Летом 2021 г. правительство вернулось к этой теме – оно дало поручения проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Общий сбор акцизов оценивается в 10–20 млрд руб., сообщали источники «Ведомостей», участвовавшие в обсуждении. Минсельхоз идею не поддерживал, поскольку акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков, говорил представитель ведомства. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка напитков, что нивелирует эффект от пополнения бюджета за счет акцизов, отмечал он.