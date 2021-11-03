Пациенты хотят внести ожирение в список социально значимых заболеваний

Пациенты хотят внести ожирение в список социально значимых заболеванийТакже ВСП предлагает ввести акцизы на газировку с сахаром и изменить рацион питания в школах
Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагает включить ожирение в утверждаемый правительством список социально значимых заболеваний, а лечение от ожирения внести в программу госгарантий, т. е. сделать его бесплатным, рассказал «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев. В декабре организация направит в правительство и Минздрав обращение и дорожную карту с рекомендациями, которые сейчас дорабатываются. Представители правительства и Минздрава не ответили на запрос «Ведомостей».
В перечень социально значимых заболеваний включены болезни с высоким риском первичной инвалидности, а также смертности и сокращения продолжительности жизни заболевших. Сейчас в него входят туберкулез, сахарный диабет, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатиты В и С, злокачественные новообразования, психические расстройства, расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Включение ожирения в перечень социально значимых заболеваний позволит бесплатно проводить ряд операций, в том числе по уменьшению желудка, сейчас такие процедуры выполняются платно, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Более половины населения России имеет избыточную массу тела, сказала «Ведомостям» заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Антонина Стародубова, а треть страдает ожирением. Традиционно было более распространено женское ожирение, но в последние годы статистика меняется, говорит она: от этого страдает в среднем около 27% женщин и 31% мужчин. Чаще всего оно встречается в старших возрастных группах (от 45 до 65 лет), достигая уровня 52 и 36% соответственно, уточнила Стародубова.
Избыточная масса тела увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета второго типа, некоторых онкологических заболеваний, а также заболеваний печени и желчного пузыря, опорно-двигательного аппарата, утверждает Стародубова. Эти заболевания встречаются у людей с ожирением в 6–9 раз чаще, чем у людей без лишнего веса. Только на первые три из перечисленных болезней, по данным Росстата, приходилось 60% от всех смертей в 2020 г.
Союз пациентов в рамках борьбы с ожирением предлагает правительству и Минздраву обогащать продукты витаминами и минералами, маркировать продукцию с повышенным содержанием сахара, ограничивать ее продажи в школах и ввести запрет на рекламу, а также установить акцизы на сладкие газированные напитки, рассказал Жулев.
Эти идеи, впрочем, нельзя назвать свежими. Добровольная маркировка ценников на продукты питания с высоким содержанием соли, сахара и жиров фактически уже существует в России. В начале октября «Известия» писали о планах Роспотребнадзора сделать ее обязательной. Представитель ведомства не ответил на запрос «Ведомостей».
Ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 л Минфин предлагал еще в 2016 г., оценивая положительный эффект для бюджета в 2017 г. в 25 млрд руб. Летом 2021 г. правительство вернулось к этой теме – оно дало поручения проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Общий сбор акцизов оценивается в 10–20 млрд руб., сообщали источники «Ведомостей», участвовавшие в обсуждении. Минсельхоз идею не поддерживал, поскольку акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков, говорил представитель ведомства. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка напитков, что нивелирует эффект от пополнения бюджета за счет акцизов, отмечал он.
В основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. говорится, что Минфин рассматривает возможность «проработки предложения Минздрава об акцизе на калорийные безалкогольные газированные напитки в целях ограничения потребления таких продуктов». В пресс-службе Минфина «Ведомостям» 2 ноября заявили, что решение о введении акциза на сладкие напитки не принято. Для подготовки предложений по налогообложению сахаросодержащих напитков создана рабочая группа, в состав которой вошли представители бизнес-сообщества и заинтересованных ведомств, в том числе Минсельхоза, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Вклад безалкогольных напитков в потребление сахаров составляет менее 2%, привел результаты исследования Аналитического центра при правительстве 2021 г. президент Союза производителей соков, воды и напитков (входят Coca-Cola, PepsiCo, ГК «Черноголовка» и т. д.) Максим Новиков. Дополнительное регулирование индустрии не принесет положительного эффекта в части здорового образа жизни, но создаст серьезные проблемы для бизнеса, сказал он «Ведомостям». Многие производители уже сейчас указывают количество сахара в продукции. Согласно кодексу добровольных обязательств, некоторые компании намерены снизить на 10% количество сахара в своих напитках до конца 2024 г. и обязуются ограничить рекламу продукции для детей до 12 лет, говорит Новиков.
Представитель Федеральной антимонопольной службы не прокомментировал инициативу по запрету рекламы продукции с повышенным уровнем сахара.
ВСП также предлагает Минздраву создать нормативно-правовую базу, регламентирующую стандарты школьного питания, чтобы в нем не было продуктов с излишним содержанием сахара, говорит Жулев. Стародубова положительно оценивает меры, призванные улучшить питание детей и подростков, но отмечает, что помимо государства и школы большая ответственность по формированию здоровых пищевых привычек ребенка лежит на семье.