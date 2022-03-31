Союз пациентов предложил дорожную карту по борьбе с ожирением

Союз пациентов предложил дорожную карту по борьбе с ожирениемВСП просит признать это состояние социально значимым заболеванием
Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в профильные ведомства дорожную карту по борьбе с ожирением людей разных возрастов («Ведомости» ознакомились с документом). ВСП просит Минздрав включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний – это позволит внести его в программу госгарантий и сделать лечение бесплатным. Также предлагается усовершенствовать методологию лечения – пересмотреть клинические рекомендации по ожирению и создать отдельные рекомендации по борьбе с избыточной массой тела, повысить доступность хирургических вмешательств для пациентов и внедрить скрининг липидного обмена у детей, относящихся к группе риска.
О начале подготовки дорожной карты «Ведомости» писали в ноябре 2021 г. «Мы видим очень серьезные проблемы с взаимодействием разных специалистов, и маршрут пациента с ожирением в нынешней системе здравоохранения совершенно непонятен», – объяснил «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев. В России почти у 50% взрослых избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок, объясняет эксперт ВСП, доктор медицинских наук, эндокринолог, завкафедрой детских болезней Тюменского государственного медуниверситета Светлана Сметанина. Она отметила, что среди взрослого населения за последние 30 лет число случаев ожирения и избыточного веса увеличилось в 2–2,5 раза, среди детей – в 8–10 раз. «Причинами являются изменение стиля жизни с активного на малоподвижный и качества питания – доступность высококалорийных продуктов, в том числе кондитерских изделий и напитков», – сказала она.
Недостаточным ВСП считает нынешний уровень информированности в области рационального питания, в том числе среди врачей. «На портале «Здоровая Россия» (официальный ресурс Минздрава) в подразделе «Здоровое питание» размещено более 200 несистематизированных и отрывочных материалов, – говорится в дорожной карте. – К примеру, последняя статья «О здоровом питании детей» состоит всего из двух предложений о питании, трех абзацев об острых кишечных инфекциях и ссылки на мультфильм «Смешарики».
Минздраву и Минпросвещения ВСП рекомендует систематизировать подходы к школьным меню. Там, по мнению экспертов ВСП, сейчас содержится «большое количество продуктов с добавленными сахарами, жирами, повышенным содержанием соли, что препятствует развитию навыков здорового питания у детей». А Минздрав и Минпромторг ВСП просит внести предложения в правительство о введении дополнительных акцизов на продажу газированных напитков с повышенным содержанием сахара. ВСП также предлагает Минздраву ограничить рекламу вредных продуктов, «предусмотрев запрет на использование образов несовершеннолетних» и «образов людей и животных». «Что-то должно стимулировать человека к определенным действиям, что-то – ставить барьеры на пути к вредным привычкам», – говорит Жулев.
Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков замечает, что введение акциза на сладкие газированные напитки может привести к существенному ухудшению позиций производителей, «особенно на фоне негативных тенденций в экономике». Он напомнил об исследовании Аналитического центра при правительстве России по оценке социально-экономических и бюджетных эффектов от введения акцизных сборов на такие напитки до 2024 г.(представлено в 2021 г.). «По одному из сценариев это приведет к сокращению численности занятых на 19 800 человек и недополученным налогам в 50,5 млрд руб., – сказал он. – Для снижения количества заболеваний необходимо не вводить дополнительное налоговое обложение. Необходимы системные образовательные программы, направленные на развитие культуры питания, и финансовые инструменты, помогающие населению менять рацион».
Сейчас «ухудшать положение потребителей точно не стоит», говорит руководитель Союза алкогольной продукции Игорь Косарев: «Это касается и акцизов на алкоголь, которые увеличиваются каждый год и сейчас одни из самых высоких в Европе. И вряд ли стоит от имени государства еще больше повышать цены на продукты и напитки, которые по объективным причинам и так выросли».
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева