Союз пациентов предложил дорожную карту по борьбе с ожирением

О начале подготовки дорожной карты «Ведомости» писали в ноябре 2021 г. «Мы видим очень серьезные проблемы с взаимодействием разных специалистов, и маршрут пациента с ожирением в нынешней системе здравоохранения совершенно непонятен», – объяснил «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев. В России почти у 50% взрослых избыток веса и ожирение, среди детей с такой проблемой сталкивается каждый третий ребенок, объясняет эксперт ВСП, доктор медицинских наук, эндокринолог, завкафедрой детских болезней Тюменского государственного медуниверситета Светлана Сметанина. Она отметила, что среди взрослого населения за последние 30 лет число случаев ожирения и избыточного веса увеличилось в 2–2,5 раза, среди детей – в 8–10 раз. «Причинами являются изменение стиля жизни с активного на малоподвижный и качества питания – доступность высококалорийных продуктов, в том числе кондитерских изделий и напитков», – сказала она.