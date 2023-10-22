Выдача виз в Россию для европейцев сократилась на 10%

В начале августа в России заработал сервис по выдаче единых электронных виз (ЕЭВ) для иностранцев. Воспользоваться сервисом могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Документ выдается без личного посещения консульства в течение четырех дней. По ЕЭВ можно однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток. ЕЭВ не нужно вклеивать в паспорт, достаточно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы показать сотруднику аэропорта и на пункте пропуска.