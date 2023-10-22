Выдача виз в Россию для европейцев сократилась на 10%
Россия за девять месяцев 2023 г. выдала 225 000 виз всех категорий в странах Европы. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Выдача туристических виз выросла на 57% до 141 000, сообщил «РИА Новости» директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
Дипломат заявил, что эти показатели пока далеки от данных 2019 г., когда за тот же период европейцам выдали 1,645 млн виз, из них 1,112 млн — туристических.
В начале августа в России заработал сервис по выдаче единых электронных виз (ЕЭВ) для иностранцев. Воспользоваться сервисом могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Документ выдается без личного посещения консульства в течение четырех дней. По ЕЭВ можно однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток. ЕЭВ не нужно вклеивать в паспорт, достаточно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы показать сотруднику аэропорта и на пункте пропуска.
В октябре правительство предложило повысить визовые сборы для европейцев. Правительство внесло в Госдуму законопроект о приостановке положений в международных договорах с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном об упрощенной выдаче виз для въезда в страну. Предполагается, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300.