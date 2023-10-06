Газета
Политика

Правительство предложило повысить визовые сборы для европейцев

Ведомости

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о приостановке положений в международных договорах с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном об упрощенной выдаче виз для въезда в Россию, следует из думской электронной базы.

В частности, поправки предлагают полностью приостановить ст. 6 каждого из договоров, а в случае с Лихтенштейном – ст. 7. После принятия законопроекта с европейских граждан будут взиматься визовые сборы, согласно постановлению от 2010 г.

«На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50 – $300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза», – говорится в пояснительной записке.

Необходимость принятия законопроекта объясняется «синхронизацией» режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, которые установили эти страны, в том числе повысив ставки визовых сборов.

Россия и Евросоюз заключили взаимное соглашение об упрощенной выдаче виз в 2006 г. Документы действовали до трех месяцев, отдельным категориям граждан их могли многократно продлевать. С 12 сентября 2022 г. главы МИД 27 стран – членов ЕС решили заморозить эту договоренность в связи с началом спецоперации на Украине. По отношению к россиянам при въезде на территорию ЕС начали применять правила, которые действуют для граждан третьих государств. Стоимость оформления визы увеличилась до 80 евро ($83,8), а срок рассмотрения запроса – до 45 дней.

О том, что МИД России внес в правительство законопроект об увеличении визовых сборов, стало известно 3 октября.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных