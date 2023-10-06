Правительство предложило повысить визовые сборы для европейцев

Россия и Евросоюз заключили взаимное соглашение об упрощенной выдаче виз в 2006 г. Документы действовали до трех месяцев, отдельным категориям граждан их могли многократно продлевать. С 12 сентября 2022 г. главы МИД 27 стран – членов ЕС решили заморозить эту договоренность в связи с началом спецоперации на Украине. По отношению к россиянам при въезде на территорию ЕС начали применять правила, которые действуют для граждан третьих государств. Стоимость оформления визы увеличилась до 80 евро ($83,8), а срок рассмотрения запроса – до 45 дней.