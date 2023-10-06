Правительство предложило повысить визовые сборы для европейцев
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о приостановке положений в международных договорах с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном об упрощенной выдаче виз для въезда в Россию, следует из думской электронной базы.
В частности, поправки предлагают полностью приостановить ст. 6 каждого из договоров, а в случае с Лихтенштейном – ст. 7. После принятия законопроекта с европейских граждан будут взиматься визовые сборы, согласно постановлению от 2010 г.
«На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50 – $300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза», – говорится в пояснительной записке.
Необходимость принятия законопроекта объясняется «синхронизацией» режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, которые установили эти страны, в том числе повысив ставки визовых сборов.
Россия и Евросоюз заключили взаимное соглашение об упрощенной выдаче виз в 2006 г. Документы действовали до трех месяцев, отдельным категориям граждан их могли многократно продлевать. С 12 сентября 2022 г. главы МИД 27 стран – членов ЕС решили заморозить эту договоренность в связи с началом спецоперации на Украине. По отношению к россиянам при въезде на территорию ЕС начали применять правила, которые действуют для граждан третьих государств. Стоимость оформления визы увеличилась до 80 евро ($83,8), а срок рассмотрения запроса – до 45 дней.
О том, что МИД России внес в правительство законопроект об увеличении визовых сборов, стало известно 3 октября.