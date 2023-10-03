РБК: РФ может повысить визовые сборы для туристов из ЕС и скандинавских стран

Например, размер сбора за оформление визы по соглашению с Евросоюзом составлял 35 евро ($36,6 по курсу на 2 октября). При срочном оформлении визы ставка повышалась до 70 евро ($73,3). Некоторые категории людей могли не платить визовые сборы. К ним относились близкие родственники граждан России, проживающих на территории ЕС, члены официальных делегаций, а также чиновники. В список исключений попадали школьники, студенты и сопровождающие их преподаватели, которые отправлялись в РФ на учебу или стажировку.