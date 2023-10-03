РБК: РФ может повысить визовые сборы для туристов из ЕС и скандинавских стран
МИД России внес в правительство законопроект об увеличении визовых сборов и отмену визовых льгот для желающих въехать в РФ граждан стран Евросоюза, а также Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна. Документ рассмотрела и одобрила комиссия по законопроектной деятельности, сообщил РБК со ссылкой на источники в кабмине.
Законопроект должен стать ответом на действия ЕС, Дании, Исландии, Норвегии и Швейцарии, которые остановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощенном порядке выдачи виз. В том числе европейские и скандинавские страны подняли ставки по визовым сборам, отметило издание.
МИД предложил в законопроекте полностью приостановить каждое заключенное ранее соглашение по визовым сборам.
Например, размер сбора за оформление визы по соглашению с Евросоюзом составлял 35 евро ($36,6 по курсу на 2 октября). При срочном оформлении визы ставка повышалась до 70 евро ($73,3). Некоторые категории людей могли не платить визовые сборы. К ним относились близкие родственники граждан России, проживающих на территории ЕС, члены официальных делегаций, а также чиновники. В список исключений попадали школьники, студенты и сопровождающие их преподаватели, которые отправлялись в РФ на учебу или стажировку.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало сделать визовый сбор для всех категорий граждан, а их стоимость увеличить в зависимости от срочности в пределах $50–300. МИД рассчитывает, что эта мера позволит увеличить доходы федерального бюджета от оформления виз в 2,8 раза.
Россия и Евросоюз заключили взаимное соглашение об упрощенной выдаче виз в 2006 г. Документы действовали до трех месяцев, отдельным категориям граждан их могли многократно продлевать. С 12 сентября 2022 г. главы МИД 27 стран – членов ЕС решили заморозить эту договоренность в связи с началом спецоперации на Украине.
По отношению к россиянам при въезде на территорию ЕС начали применять правила, которые действуют для граждан третьих государств. Стоимость оформления визы увеличилась до 80 евро ($83,8), а срок рассмотрения запроса – до 45 дней. Также ЕС расширил список документов, которые необходимо предоставить заявителю. По новым рекомендациям Еврокомиссии, туристические визы начали рассматривать в неприоритетном порядке, также ЕК призвала отказывать россиянам в многократных визах с длительным пребыванием.