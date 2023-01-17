Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года и тем более пять лет можно забыть», — отмечает представитель одного из туроператоров.