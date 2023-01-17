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Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Ведомости

Консульства европейских стран прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года и тем более пять лет можно забыть», — отмечает представитель одного из туроператоров.

Вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз сейчас представляется невозможным: у человека в паспорте может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода, отмечают операторы.

«Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить шенген меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают», – констатируют представители BSI Group.

С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. В связи с этим визовый сбор вырос до 80 евро, также увеличился срок рассмотрения заявок - теперь он может достигать 45 дней.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с 1 июня 2007 г. Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался на встрече 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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