От российского гражданства с начала года отказались более 4400 человек

По итогам 2022 г. от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало самым большим числом за последние три года, сообщили ранее в департаменте информации и печати МИД России со ссылкой на данные диппредставительств за рубежом. В 2021 г. от российского гражданства отказались 4055 человек, а в 2020 г. – 3877 человек. При этом в «доковидном» 2019 г. число людей, отказавшихся от российского гражданства, составляло 4356.