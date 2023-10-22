От российского гражданства с начала года отказались более 4400 человек
Выйти из российского гражданства с начала 2023 г. решили порядка 4400 человек, что сопоставимо с данными прошлого года, рассказал «РИА Новости» директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 г. выйти из него изъявили желание 4400 человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 г. – 4300 человек)», – сказал Климов.
Российские паспорта за границей за девять месяцев получили 15 100 человек, большинство из них составляют дети, рожденные в смешанных браках, уточнили также в МИДе.
По итогам 2022 г. от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало самым большим числом за последние три года, сообщили ранее в департаменте информации и печати МИД России со ссылкой на данные диппредставительств за рубежом. В 2021 г. от российского гражданства отказались 4055 человек, а в 2020 г. – 3877 человек. При этом в «доковидном» 2019 г. число людей, отказавшихся от российского гражданства, составляло 4356.
В 2022 г. гражданство России получили свыше 691 000 человек, но по итогам прошлого года это число снизилось на 6,4%, писал РБК. До этого их число постоянно росло на протяжении минимум пяти лет. 43% получивших в прошлом году российское гражданство были жителями Украины, около 25% – Таджикистана и 6,5% – Армении. Также гражданство получили жители Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.