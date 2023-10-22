Газета
Общество

От российского гражданства с начала года отказались более 4400 человек

Ведомости

Выйти из российского гражданства с начала 2023 г. решили порядка 4400 человек, что сопоставимо с данными прошлого года, рассказал «РИА Новости» директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 г. выйти из него изъявили желание 4400 человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 г. – 4300 человек)», – сказал Климов.

Российские паспорта  за границей за девять месяцев получили 15 100 человек, большинство из них составляют дети, рожденные в смешанных браках, уточнили также в МИДе. 

Ранее по теме: У россиян будет оставаться гражданство при нарушении процедуры отказа от него

По итогам 2022 г. от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало самым большим числом за последние три года, сообщили ранее в департаменте информации и печати МИД России со ссылкой на данные диппредставительств за рубежом. В 2021 г. от российского гражданства отказались 4055 человек, а в 2020 г. – 3877 человек. При этом в «доковидном» 2019 г. число людей, отказавшихся от российского гражданства, составляло 4356.

В 2022 г. гражданство России получили свыше 691 000 человек, но по итогам прошлого года это число снизилось на 6,4%, писал РБК. До этого их число постоянно росло на протяжении минимум пяти лет. 43% получивших в прошлом году российское гражданство были жителями Украины, около 25% – Таджикистана и 6,5% – Армении. Также гражданство получили жители Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных