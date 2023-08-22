У россиян будет оставаться гражданство при нарушении процедуры отказа от него

«МВД выполняет важную функцию в сфере миграции, однако, по моему мнению, за миграцию должно отвечать другое ведомство, поскольку нельзя смотреть на эту тему исключительно с точки зрения правоохранителей. Миграция должна быть средством эффективного решения проблем, нужно изучать, какие плюсы и минусы у нее есть, когда и из каких стран поощрять миграцию, а когда – нет. Но МВД этим не занимается», – говорит депутат Госдумы Константин Затулин. По его словам, сейчас существует процедура выхода из гражданства, которая предусматривает для этого определенные основания: «Если же человеку отказывают в выходе из гражданства в связи с какими-то обязательствами, то тогда нужно обсуждать, что это за обязательства могут быть. Например, в СССР одно время было, что некоторые категории граждан в случае отказа от гражданства должны были вернуть деньги, которые государство потратило на получение ими высшего образования».