МИД: от российского гражданства в прошлом году отказались 4306 человек

Ранее РБК также сообщал, что в 2022 г. гражданство России получили свыше 691 000 человек, но по итогам прошлого года это число снизилось на 6,4%. До этого их число постоянно росло на протяжении минимум пяти лет. Уточняется, что 43% получивших в прошлом году российское гражданство были жители Украины, около 25% – Таджикистана и 6,5% – Армении. Также гражданство получили жители Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.