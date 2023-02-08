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МИД: от российского гражданства в прошлом году отказались 4306 человек

Ведомости

По итогам прошлого года от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало самым большим числом за последние три года. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России со ссылкой на данные диппредставительств за рубежом, передает РБК.

«С учетом того, что в 2020-2021 гг. ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2021 г. от российского гражданства отказались 4055 человек, а в 2020 г. – 3877 человек. Для сравнения: в «доковидном» 2019 г. число людей, отказавшихся от российского гражданства, составляло 4356.

Вместе с тем, по данным МВД, в прошлом году из российского гражданства вышли 40 человек, все они проживают на территории России. Сколько было подано аналогичных заявлений в 2021 г., – не уточняется.

Ранее РБК также сообщал, что в 2022 г. гражданство России получили свыше 691 000 человек, но по итогам прошлого года это число снизилось на 6,4%. До этого их число постоянно росло на протяжении минимум пяти лет. Уточняется, что 43% получивших в прошлом году российское гражданство были жители Украины, около 25% – Таджикистана и 6,5% – Армении. Также гражданство получили жители Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

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В 2022 г. об отказе от российского гражданства сообщили несколько крупных бизнесменов. В июне из российского гражданства вышел основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Бизнесмен уже более 10 лет живет в Казахстане, у него есть гражданство республики. В сентябре от гражданства РФ отказался бизнесмен Рубен Варданян. В октябре о выходе из российского гражданства объявили бизнесмен Юрий Мильнер (с 2014 г. живет в США), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский (имеет гражданство Великобритании) и предприниматель Олег Тиньков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных