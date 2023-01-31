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В 2022 году от российского гражданства отказались 40 человек

Ведомости

В 2022 г. решение о выходе из российского гражданства приняли 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«В 2022 г. выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — рассказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что отказ от российского гражданства осуществляется добровольно. Для этого граждане, которые живут в России, могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства, а те, кто проживает за ее пределами, — в посольство или консульское учреждение РФ. Рассмотрение заявлений, поданных в общем порядке, занимает не более одного года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев.

В то же время человеку может быть отказано в выходе из гражданства РФ, если он обвиняется в уголовном преступлении либо если в его отношении вынесен обвинительный приговор. Также отклонить заявление могут, если гражданин РФ не имеет гражданства другого государства и у него нет гарантий приобретения паспорта другой страны.

В 2022 г. об отказе от российского гражданства сообщили несколько крупных бизнесменов. В июне из российского гражданства вышел основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Бизнесмен уже более 10 лет живет в Казахстане, у него есть гражданство республики. В сентябре от гражданства РФ отказался бизнесмен Рубен Варданян, свои российские активы он пообещал передать семейному фонду и партнерам.

Кроме того, в октябре о выходе из российского гражданства объявили бизнесмен Юрий Мильнер (с 2014 г. живет в США), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский (имеет гражданство Великобритании) и предприниматель Олег Тиньков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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