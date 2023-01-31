В 2022 году от российского гражданства отказались 40 человек

В МВД пояснили, что отказ от российского гражданства осуществляется добровольно. Для этого граждане, которые живут в России, могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства, а те, кто проживает за ее пределами, — в посольство или консульское учреждение РФ. Рассмотрение заявлений, поданных в общем порядке, занимает не более одного года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев.