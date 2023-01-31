В 2022 году от российского гражданства отказались 40 человек
В 2022 г. решение о выходе из российского гражданства приняли 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
«В 2022 г. выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — рассказал собеседник агентства.
В МВД пояснили, что отказ от российского гражданства осуществляется добровольно. Для этого граждане, которые живут в России, могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства, а те, кто проживает за ее пределами, — в посольство или консульское учреждение РФ. Рассмотрение заявлений, поданных в общем порядке, занимает не более одного года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев.
В то же время человеку может быть отказано в выходе из гражданства РФ, если он обвиняется в уголовном преступлении либо если в его отношении вынесен обвинительный приговор. Также отклонить заявление могут, если гражданин РФ не имеет гражданства другого государства и у него нет гарантий приобретения паспорта другой страны.
В 2022 г. об отказе от российского гражданства сообщили несколько крупных бизнесменов. В июне из российского гражданства вышел основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. Бизнесмен уже более 10 лет живет в Казахстане, у него есть гражданство республики. В сентябре от гражданства РФ отказался бизнесмен Рубен Варданян, свои российские активы он пообещал передать семейному фонду и партнерам.
Кроме того, в октябре о выходе из российского гражданства объявили бизнесмен Юрий Мильнер (с 2014 г. живет в США), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский (имеет гражданство Великобритании) и предприниматель Олег Тиньков.