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Общество

В Химках возбудили дело о халатности после избиения учеников в школе

Ведомости

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении одной из школ в Химках, где ранее произошли несколько избиений учеников, сообщил Telegram-канал ведомства.

«В связи с системным характером происшествий с участием учеников данной школы, как в ее стенах, так и за пределами, следователями возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения (ч.1 ст.293 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В СК пояснили, что зафиксировали еще один случай избиения подростка двумя 14-летними уроженцами Дагестана, учащимися в этой же школе. Они, как утверждается, состоят в той же компании подростков, что были задержаны следственными органами ранее.

По версии следствия, юноши 11 сентября на территории школы избили своего сверстника «беспричинно, с целью противопоставить себя обществу и общепризнанным моральным нормам». Пострадавший получил травмы головы и туловища. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по факту совершения ими хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ), принимаются меры по их задержанию.

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Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности против сотрудников интерната в Омской области осле распространения в соцсетях видеозаписи, на которой воспитанницы учреждения избивают девочку. Как уточнили в СК, вечером 20 октября 16-летняя воспитанница детского дома избила сверстницу за то, что та опоздала на ужин, а также заставила ее мыть сантехнику. Потасовку снимали на видео другие воспитанники детского дома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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