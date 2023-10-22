В Химках возбудили дело о халатности после избиения учеников в школе
Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении одной из школ в Химках, где ранее произошли несколько избиений учеников, сообщил Telegram-канал ведомства.
«В связи с системным характером происшествий с участием учеников данной школы, как в ее стенах, так и за пределами, следователями возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения (ч.1 ст.293 УК РФ)», – говорится в сообщении.
В СК пояснили, что зафиксировали еще один случай избиения подростка двумя 14-летними уроженцами Дагестана, учащимися в этой же школе. Они, как утверждается, состоят в той же компании подростков, что были задержаны следственными органами ранее.
По версии следствия, юноши 11 сентября на территории школы избили своего сверстника «беспричинно, с целью противопоставить себя обществу и общепризнанным моральным нормам». Пострадавший получил травмы головы и туловища. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по факту совершения ими хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ), принимаются меры по их задержанию.
Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности против сотрудников интерната в Омской области осле распространения в соцсетях видеозаписи, на которой воспитанницы учреждения избивают девочку. Как уточнили в СК, вечером 20 октября 16-летняя воспитанница детского дома избила сверстницу за то, что та опоздала на ужин, а также заставила ее мыть сантехнику. Потасовку снимали на видео другие воспитанники детского дома.