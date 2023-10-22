В Химках возбудили дело о халатности после избиения учеников в школе

Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности против сотрудников интерната в Омской области осле распространения в соцсетях видеозаписи, на которой воспитанницы учреждения избивают девочку. Как уточнили в СК, вечером 20 октября 16-летняя воспитанница детского дома избила сверстницу за то, что та опоздала на ужин, а также заставила ее мыть сантехнику. Потасовку снимали на видео другие воспитанники детского дома.