Бастрыкин потребовал доклад по делу ограбивших школьника мигрантов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании дела о нападении на ребенка в Самаре. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
В соцсетях появились видео, как группа подростков из «стран ближнего зарубежья» ограбила ребенка и преследовала других детей, выкрикивая им вслед угрозы. Следователи завели уголовное дело по статье о грабеже (ст. 161 УК). О ходе расследования дела Бастрыкин поручил доложить руководителю Следственного управления по Самарской области Марату Галиханову.
О возбуждении уголовного дела накануне сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, он получил письмо от жительницы Самары, которая пожаловалась на школьников Ленинского района, нападавших на прохожих. Депутат попросил полицию разобратся.
Почти все участники группы несовершеннолетние, кроме одного 18-летнего ранее судимого уроженца Узбекистана. Он задержан. В региональном СК ранее сообщили, что 16 октября две группы молодых людей устроили потасовку – в самарском парке Победы подрались подростки и мигранты от 18 до 30 лет. Губернатор Дмитрий Азаров тогда пообещал принять жесткие меры к нарушителям закона, а дети мигрантов записали видео, в котором нецензурно высказывались в адрес Азарова.