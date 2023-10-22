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Общество

Бастрыкин потребовал доклад по делу ограбивших школьника мигрантов

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании дела о нападении на ребенка в Самаре. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В соцсетях появились видео, как группа подростков из «стран ближнего зарубежья» ограбила ребенка и преследовала других детей, выкрикивая им вслед угрозы. Следователи завели уголовное дело по статье о грабеже (ст. 161 УК). О ходе расследования дела Бастрыкин поручил доложить руководителю Следственного управления по Самарской области Марату Галиханову.

О возбуждении уголовного дела накануне сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, он получил письмо от жительницы Самары, которая пожаловалась на школьников Ленинского района, нападавших на прохожих. Депутат попросил полицию разобратся.

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Почти все участники группы несовершеннолетние, кроме одного 18-летнего ранее судимого уроженца Узбекистана. Он задержан. В региональном СК ранее сообщили, что 16 октября две группы молодых людей устроили потасовку – в самарском парке Победы подрались подростки и мигранты от 18 до 30 лет. Губернатор Дмитрий Азаров тогда пообещал принять жесткие меры к нарушителям закона, а дети мигрантов записали видео, в котором нецензурно высказывались в адрес Азарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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