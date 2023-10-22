Бастрыкин потребовал доклад по делу ограбивших школьника мигрантов

Почти все участники группы несовершеннолетние, кроме одного 18-летнего ранее судимого уроженца Узбекистана. Он задержан. В региональном СК ранее сообщили, что 16 октября две группы молодых людей устроили потасовку – в самарском парке Победы подрались подростки и мигранты от 18 до 30 лет. Губернатор Дмитрий Азаров тогда пообещал принять жесткие меры к нарушителям закона, а дети мигрантов записали видео, в котором нецензурно высказывались в адрес Азарова.