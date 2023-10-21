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Общество

В Самарской области задержали оскорбивших губернатора мигрантов

Ведомости

Несовершеннолетние мигранты, которые опубликовали оскорбительные видеоролики в адрес губернатора Самарской области, установлены, одного из них экстрадируют из России, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Юные мигранты-беспредельщики, публично пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана», – написал он, добавив, что братья живут в Самаре без родителей.

По словам депутата, на протяжении длительного времени они «терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища». В региональном СК ранее сообщили, что 16 октября две группы молодых людей устроили потасовку – в самарском парке Победы подрались подростки и мигранты от 18 до 30 лет. Губернатор Дмитрий Азаров тогда пообещал принять жесткие меры к нарушителям закона, а дети мигрантов записали видео, в котором нецензурно высказывались в адрес Азарова.

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После этого один из подростков заявил, что они останутся безнаказанными. Однако СК по Самарской области возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) из-за опубликованных в интернете видеороликов.

«Старший из них уже арестован, младший – помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России. Системная проблема, однако, от этого не решена. До тех пор, пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся», – считает Хинштейн.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее указал на рост преступности среди мигрантов. По его данным, в 2022 г. на 37% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, а с начала этого года их число увеличилось на 31%. По словам Бастрыкина, этническая преступность наиболее активна в крупных городах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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