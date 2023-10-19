Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ от участия в спецоперации

Бастрыкин в своем выступлении также указал на рост преступности среди мигрантов – в 2022 г. на 37% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. С начала этого года их число увеличилось на 31%. По словам Бастрыкина, этническая преступность наиболее активна в крупных городах. Привлекательными для мигрантов он назвал Московскую область, Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Свердловскую, Новосибирскую области и Краснодарский край.