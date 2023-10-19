Газета
Общество

Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ от участия в спецоперации

Ведомости

В случае отказа от участия в специальной военной операции мигрантов необходимо лишать российского гражданства, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их [мигрантов] к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», – предложил Бастрыкин, выступая на военно-научной конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Бастрыкин в своем выступлении также указал на рост преступности среди мигрантов – в 2022 г. на 37% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. С начала этого года их число увеличилось на 31%. По словам Бастрыкина, этническая преступность наиболее активна в крупных городах. Привлекательными для мигрантов он назвал Московскую область, Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Свердловскую, Новосибирскую области и Краснодарский край.

В августе глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи российского паспорта иностранцам и постановку их на воинский учет. По словам Фадеева, они должны не только иметь права, но и соблюдать обязанности гражданина и защищать свою родину. Он отметил, что мигранты после получения паспорта РФ «забывают» встать на военный учет.

15 мая 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, заключившие в период военной операции контракты о прохождении службы, получают гражданство в упрощенном порядке. До этого указа обязательным условием было также участие в боевых действиях не менее полугода либо получение увечья и увольнение со службы по состоянию здоровья.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных