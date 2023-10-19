Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ от участия в спецоперации
В случае отказа от участия в специальной военной операции мигрантов необходимо лишать российского гражданства, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их [мигрантов] к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», – предложил Бастрыкин, выступая на военно-научной конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе».
Бастрыкин в своем выступлении также указал на рост преступности среди мигрантов – в 2022 г. на 37% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. С начала этого года их число увеличилось на 31%. По словам Бастрыкина, этническая преступность наиболее активна в крупных городах. Привлекательными для мигрантов он назвал Московскую область, Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Свердловскую, Новосибирскую области и Краснодарский край.
В августе глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи российского паспорта иностранцам и постановку их на воинский учет. По словам Фадеева, они должны не только иметь права, но и соблюдать обязанности гражданина и защищать свою родину. Он отметил, что мигранты после получения паспорта РФ «забывают» встать на военный учет.
15 мая 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане, заключившие в период военной операции контракты о прохождении службы, получают гражданство в упрощенном порядке. До этого указа обязательным условием было также участие в боевых действиях не менее полугода либо получение увечья и увольнение со службы по состоянию здоровья.