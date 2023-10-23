Газета
Общество

В МТС назвали ответные звонки на незнакомые номера стимулом для мошенников

Ведомости

Когда пользователи перезванивают на незнакомые номера, они привлекают внимание мошенников. Об этом заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в комментарии «РИА Новости». 

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание», – сказал он, отметив, что за ответные звонки на некоторые номера с пользователя может взиматься абонентская плата.

По данным МТС, за первые девять месяцев этого года количество спам-звонков выросло на 30%. Бийчук предупредил, что их доля возрастет в преддверии ноябрьской «Черной пятницы». Чтобы обезопасить себя от нежелательных звонков, он рекомендовал установить программы по определению номера телефона.

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«Ведомости» со ссылкой на данные «Мегафона» в начале октября сообщали, что с начала 2023 г. спам-трафик в сетях мобильной связи увеличился на 35%. По данным оператора, число спам-звонков в январе составляло 28,5 млн в месяц, а к августу оно выросло до 48,5 млн. Как уточнили в Telecom Daily, основная причина роста таких звонков заключается в массовых сливах персональных данных, включая имена и мобильные телефоны.

Сейчас российским абонентам доступен ряд сервисов по определению и блокировке спам-звонков. В частности, такую функцию предоставляют «Тинькофф банк», «Яндекс», операторы связи «Мегафон», МТС, Tele2 и др. Как писали ранее «Ведомости», такие сервисы и приложения обычно используют различные алгоритмы и открытые базы данных для идентификации номера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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