В МТС назвали ответные звонки на незнакомые номера стимулом для мошенников
«Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание», – сказал он, отметив, что за ответные звонки на некоторые номера с пользователя может взиматься абонентская плата.
По данным МТС, за первые девять месяцев этого года количество спам-звонков выросло на 30%. Бийчук предупредил, что их доля возрастет в преддверии ноябрьской «Черной пятницы». Чтобы обезопасить себя от нежелательных звонков, он рекомендовал установить программы по определению номера телефона.
«Ведомости» со ссылкой на данные «Мегафона» в начале октября сообщали, что с начала 2023 г. спам-трафик в сетях мобильной связи увеличился на 35%. По данным оператора, число спам-звонков в январе составляло 28,5 млн в месяц, а к августу оно выросло до 48,5 млн. Как уточнили в Telecom Daily, основная причина роста таких звонков заключается в массовых сливах персональных данных, включая имена и мобильные телефоны.
Сейчас российским абонентам доступен ряд сервисов по определению и блокировке спам-звонков. В частности, такую функцию предоставляют «Тинькофф банк», «Яндекс», операторы связи «Мегафон», МТС, Tele2 и др. Как писали ранее «Ведомости», такие сервисы и приложения обычно используют различные алгоритмы и открытые базы данных для идентификации номера.