В МТС назвали ответные звонки на незнакомые номера стимулом для мошенников

«Ведомости» со ссылкой на данные «Мегафона» в начале октября сообщали, что с начала 2023 г. спам-трафик в сетях мобильной связи увеличился на 35%. По данным оператора, число спам-звонков в январе составляло 28,5 млн в месяц, а к августу оно выросло до 48,5 млн. Как уточнили в Telecom Daily, основная причина роста таких звонков заключается в массовых сливах персональных данных, включая имена и мобильные телефоны.