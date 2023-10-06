В России резко выросла активность спамеров в сетях сотовой связи

Спам-трафик в сетях мобильной связи с начала 2023 г. увеличился на 35%, подсчитали аналитики «Мегафона». По данным оператора, число спам-звонков в январе составляло 28,5 млн в месяц, а к августу оно выросло до 48,5 млн. Речь идет о тех звонках, которые оператор отфильтровал и не пропустил к абоненту.