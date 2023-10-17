Газета
Технологии

В России разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой

Ведомости

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил сервис «маркировки» входящих звонков «Этикетка». Пока он доступен только в периметре сети «Билайна», но ведется работа с другими компаниями на рынке, чтобы создать единый сервис для «маркировки» вызовов, рассказал РБК представитель «Билайна».

Сервис работает следующим образом: компании покупают услугу у оператора, после чего вносят данные (название компании, цель вызова и др.), которые должны появиться на экране при звонке. Таким образом, абонент сможет сразу понять, кто звонит ему с незнакомого номера, для этого ему не нужно устанавливать дополнительные приложения.

Собеседник пояснил изданию, что компании оплачивают каждый факт инициации вызова, коммерческие детали он комментировать не стал. Он уточнил, что сейчас сервис работает только в периметре сети «Билайна», но оператор заинтересован в сотрудничестве с другими компаниями на рынке. «Для этого на стороне второго оператора должно быть создано аналогичное решение. Мы ведем совместную работу с коллегами по рынку по созданию единого b2b-решения для “маркировки” вызовов», – сообщил он.

Обсуждение инициативы подтвердил источник РБК в другом крупном операторе связи.  

Представитель МТС напомнил, что оператор запустил аналогичный сервис «Авторизованный вызов» еще в апреле 2022 г. Он добавил, что по итогам первой половины 2023 г. в компании видят растущий спрос на сервис в финтехе, ритейле и сфере услуг.

Представитель «Мегафона» заявил, что информацию о входящем вызове могут получить абоненты, пользующиеся виртуальным помощником «Ева». Речь идет о 8,2 млн клиентов, уточнили в компании. Два источника РБК на телекоммуникационном рынке утверждают, что уже в начале 2024 г. «Мегафон» намерен предоставить возможность компаниям вносить данные о себе в этот сервис.

Ранее по теме: Россияне стали чаще подключать блокираторы спам-звонков

Сейчас российским абонентам также доступен ряд сервисов по определению и блокировке спам-звонков. В частности, такую функцию предоставляют «Тинькофф банк», «Яндекс», операторы связи «Мегафон», МТС, Tele2 и др. Как писали ранее «Ведомости», такие сервисы и приложения обычно используют различные алгоритмы и открытые базы данных для идентификации номера.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных