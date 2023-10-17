В России разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой
Сервис работает следующим образом: компании покупают услугу у оператора, после чего вносят данные (название компании, цель вызова и др.), которые должны появиться на экране при звонке. Таким образом, абонент сможет сразу понять, кто звонит ему с незнакомого номера, для этого ему не нужно устанавливать дополнительные приложения.
Собеседник пояснил изданию, что компании оплачивают каждый факт инициации вызова, коммерческие детали он комментировать не стал. Он уточнил, что сейчас сервис работает только в периметре сети «Билайна», но оператор заинтересован в сотрудничестве с другими компаниями на рынке. «Для этого на стороне второго оператора должно быть создано аналогичное решение. Мы ведем совместную работу с коллегами по рынку по созданию единого b2b-решения для “маркировки” вызовов», – сообщил он.
Обсуждение инициативы подтвердил источник РБК в другом крупном операторе связи.
Представитель МТС напомнил, что оператор запустил аналогичный сервис «Авторизованный вызов» еще в апреле 2022 г. Он добавил, что по итогам первой половины 2023 г. в компании видят растущий спрос на сервис в финтехе, ритейле и сфере услуг.
Представитель «Мегафона» заявил, что информацию о входящем вызове могут получить абоненты, пользующиеся виртуальным помощником «Ева». Речь идет о 8,2 млн клиентов, уточнили в компании. Два источника РБК на телекоммуникационном рынке утверждают, что уже в начале 2024 г. «Мегафон» намерен предоставить возможность компаниям вносить данные о себе в этот сервис.
Сейчас российским абонентам также доступен ряд сервисов по определению и блокировке спам-звонков. В частности, такую функцию предоставляют «Тинькофф банк», «Яндекс», операторы связи «Мегафон», МТС, Tele2 и др. Как писали ранее «Ведомости», такие сервисы и приложения обычно используют различные алгоритмы и открытые базы данных для идентификации номера.