В России разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой

Собеседник пояснил изданию, что компании оплачивают каждый факт инициации вызова, коммерческие детали он комментировать не стал. Он уточнил, что сейчас сервис работает только в периметре сети «Билайна», но оператор заинтересован в сотрудничестве с другими компаниями на рынке. «Для этого на стороне второго оператора должно быть создано аналогичное решение. Мы ведем совместную работу с коллегами по рынку по созданию единого b2b-решения для “маркировки” вызовов», – сообщил он.