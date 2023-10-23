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Общество

В России на 26% снизилось число погибших в ДТП с пьяными водителями

Ведомости

В России за первые девять месяцев 2023 г. погибли 2050 человек в ДТП с нетрезвыми водителями, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ в комментарии ТАСС.

Всего за январь – сентябрь в стране зарегистрировано 9599 ДТП с водителями, имевшими признаки опьянения, что на 14,2% меньше по сравнению с 2022 г.

«В сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего года число погибших и раненых уменьшилось на 26% и 13% и составило 2050 человек и 12 602 человека соответственно», – рассказали в МВД.

Тенденцию к снижению в России числа ДТП по вине нетрезвых МВД наблюдает уже несколько лет, при этом важную роль играет практика привлечения СМИ и граждан к контролю за нетрезвыми водителями, который позволяет исключить их из дорожного движения, предупредив тем самым трагедию. Сейчас таким образом выявляется более 10% нарушителей.

За первые восемь месяцев 2023 г. число ДТП в России выросло на 4%. По информации МВД, за этот период на 24% выросло число опрокидываний автомобилей – до 2800, еще на 2% (до 8200) выросло число съездов с дорог. Помимо этого, по данным МВД, за год на 5,3% увеличилась смертность в авариях при выезде на полосу встречного движения, при этом доля таких аварий сократилась на 0,9%. С начала года их произошло около 6700.

Кабмин подготовил список поручений, направленных на снижение числа ДТП, сообщил ранее «Коммерсантъ». В частности, к 1 декабря этого года Росавтодор, госкомпания «Автодор», представители регионов и МВД должны будут разработать планы по снижению уровня аварийности на дорогах, определить сроки исполнения и источники финансирования этих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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