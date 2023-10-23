В России на 26% снизилось число погибших в ДТП с пьяными водителями
В России за первые девять месяцев 2023 г. погибли 2050 человек в ДТП с нетрезвыми водителями, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ в комментарии ТАСС.
Всего за январь – сентябрь в стране зарегистрировано 9599 ДТП с водителями, имевшими признаки опьянения, что на 14,2% меньше по сравнению с 2022 г.
«В сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего года число погибших и раненых уменьшилось на 26% и 13% и составило 2050 человек и 12 602 человека соответственно», – рассказали в МВД.
Тенденцию к снижению в России числа ДТП по вине нетрезвых МВД наблюдает уже несколько лет, при этом важную роль играет практика привлечения СМИ и граждан к контролю за нетрезвыми водителями, который позволяет исключить их из дорожного движения, предупредив тем самым трагедию. Сейчас таким образом выявляется более 10% нарушителей.
За первые восемь месяцев 2023 г. число ДТП в России выросло на 4%. По информации МВД, за этот период на 24% выросло число опрокидываний автомобилей – до 2800, еще на 2% (до 8200) выросло число съездов с дорог. Помимо этого, по данным МВД, за год на 5,3% увеличилась смертность в авариях при выезде на полосу встречного движения, при этом доля таких аварий сократилась на 0,9%. С начала года их произошло около 6700.
Кабмин подготовил список поручений, направленных на снижение числа ДТП, сообщил ранее «Коммерсантъ». В частности, к 1 декабря этого года Росавтодор, госкомпания «Автодор», представители регионов и МВД должны будут разработать планы по снижению уровня аварийности на дорогах, определить сроки исполнения и источники финансирования этих целей.