В России на 26% снизилось число погибших в ДТП с пьяными водителями

За первые восемь месяцев 2023 г. число ДТП в России выросло на 4%. По информации МВД, за этот период на 24% выросло число опрокидываний автомобилей – до 2800, еще на 2% (до 8200) выросло число съездов с дорог. Помимо этого, по данным МВД, за год на 5,3% увеличилась смертность в авариях при выезде на полосу встречного движения, при этом доля таких аварий сократилась на 0,9%. С начала года их произошло около 6700.