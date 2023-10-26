В России каждое третье преступление совершается при помощи информтехнологий

В августе стало известно, что МВД разработало поправки, в которых предложило добавить к оперативно-розыскным мероприятиям исследование информации, которая содержится в технологических системах ее передачи, в том числе в интернете. В пояснительной записке к проекту документа говорилось, что по итогам 2022 г. в России выявлено более 522 000 преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет 22% от общего количества противоправных деяний.