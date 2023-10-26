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Общество

В России каждое третье преступление совершается при помощи информтехнологий

Ведомости

В России в период с января по сентябрь каждое третье преступление совершалось с применением информационно-телекоммуникационных технологий, следует из опубликованной МВД статистики.

«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается каждое третье преступление. В этой сфере зарегистрировано на 29,2% преступлений больше, чем в январе – сентябре прошлого года», – говорится в сообщении МВД.

Всего за девять месяцев количество преступлений в России по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. сократилось на 1,8%. Ведомство отметило сокращение количества разбоев (на 12,5%), грабежей (24,4%), краж (17%).

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Сократилось число преступлений в общественных местах. В отчетном периоде было зарегистрировано на 9,3% меньше таких преступлений. Также уменьшилась преступность на объектах транспортной инфраструктуры – на 7,1%.

Отмечается рост преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. С начала года, по данным статистики, их было на 0,9% больше, чем в этот же период 2022 г. При этом количество преступлений в отношении иностранцев сократилось на 13%.

В августе стало известно, что МВД разработало поправки, в которых предложило добавить к оперативно-розыскным мероприятиям исследование информации, которая содержится в технологических системах ее передачи, в том числе в интернете. В пояснительной записке к проекту документа говорилось, что по итогам 2022 г. в России выявлено более 522 000 преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет 22% от общего количества противоправных деяний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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