В России каждое третье преступление совершается при помощи информтехнологий
В России в период с января по сентябрь каждое третье преступление совершалось с применением информационно-телекоммуникационных технологий, следует из опубликованной МВД статистики.
«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается каждое третье преступление. В этой сфере зарегистрировано на 29,2% преступлений больше, чем в январе – сентябре прошлого года», – говорится в сообщении МВД.
Всего за девять месяцев количество преступлений в России по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. сократилось на 1,8%. Ведомство отметило сокращение количества разбоев (на 12,5%), грабежей (24,4%), краж (17%).
Сократилось число преступлений в общественных местах. В отчетном периоде было зарегистрировано на 9,3% меньше таких преступлений. Также уменьшилась преступность на объектах транспортной инфраструктуры – на 7,1%.
Отмечается рост преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. С начала года, по данным статистики, их было на 0,9% больше, чем в этот же период 2022 г. При этом количество преступлений в отношении иностранцев сократилось на 13%.
В августе стало известно, что МВД разработало поправки, в которых предложило добавить к оперативно-розыскным мероприятиям исследование информации, которая содержится в технологических системах ее передачи, в том числе в интернете. В пояснительной записке к проекту документа говорилось, что по итогам 2022 г. в России выявлено более 522 000 преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет 22% от общего количества противоправных деяний.