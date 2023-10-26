СК возбудил дела после побега двух уроженцев Таджикистана из военкомата в Москве
Следственный комитет (СК) по Москве возбудил два уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы уроженцами Таджикистана с российским гражданством, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).
Уроженцы Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили российское гражданство в 2019 г. и 2022 г. соответственно. После чего их призвали на военную службу. По версии следствия, 22 октября 2023 г. они покинули сборочный пункт военного комиссариата в Москве, где находились для отправки к месту прохождения службы. После этого они скрылись. Сотрудники оперативных служб проводят розыскные мероприятия.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства в случае из отказа от участия в специальной военной операции. В августе глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи российского паспорта иностранцам и постановку их на воинский учет.