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СК возбудил дела после побега двух уроженцев Таджикистана из военкомата в Москве

Ведомости

Следственный комитет (СК) по Москве возбудил два уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы уроженцами Таджикистана с российским гражданством, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Уроженцы Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили российское гражданство в 2019 г. и 2022 г. соответственно. После чего их призвали на военную службу. По версии следствия, 22 октября 2023 г. они покинули сборочный пункт военного комиссариата в Москве, где находились для отправки к месту прохождения службы. После этого они скрылись. Сотрудники оперативных служб проводят розыскные мероприятия.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства в случае из отказа от участия в специальной военной операции. В августе глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи российского паспорта иностранцам и постановку их на воинский учет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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