СК возбудил дела после побега двух уроженцев Таджикистана из военкомата в Москве

Уроженцы Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили российское гражданство в 2019 г. и 2022 г. соответственно. После чего их призвали на военную службу. По версии следствия, 22 октября 2023 г. они покинули сборочный пункт военного комиссариата в Москве, где находились для отправки к месту прохождения службы. После этого они скрылись. Сотрудники оперативных служб проводят розыскные мероприятия.