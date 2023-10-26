Госдума переименует комитет по вопросам семьи, женщин и детей
Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей переименуют в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Уточняется, что переименовать комитет предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вопросы отцовства впервые за 30 лет работы парламента наконец‑то нашли свое отражение в названии комитета», – уточнил Володин на пленарном заседании.
Председатель комитета Нина Останина отметила, что члены комитета сделают «все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже».
В комитет входят семь депутатов, из которых только один мужчина – Виталий Милованов от «Единой России».
В июле вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил об эпидемии скрытой безотцовщины в России. Согласно результатам опроса, отец в среднем проводит до 35 минут в день с ребенком. При этом каждый пятый (18%) сообщил, что проводит с детьми 15 минут и меньше. В качестве основных причин они назвали занятость рабочими и домашними делами и непонимание, как организовать совместный досуг.
В 2021 г. в России был утвержден День отца, который празднуется в третье воскресенье октября. В указе уточнялось, что целью нового праздника является «укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей».