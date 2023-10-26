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Госдума переименует комитет по вопросам семьи, женщин и детей

Ведомости

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей переименуют в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Уточняется, что переименовать комитет предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопросы отцовства впервые за 30 лет работы парламента наконец‑то нашли свое отражение в названии комитета», – уточнил Володин на пленарном заседании.

Председатель комитета Нина Останина отметила, что члены комитета сделают «все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже».

В комитет входят семь депутатов, из которых только один мужчина – Виталий Милованов от «Единой России».

В июле вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил об эпидемии скрытой безотцовщины в России. Согласно результатам опроса, отец в среднем проводит до 35 минут в день с ребенком. При этом каждый пятый (18%) сообщил, что проводит с детьми 15 минут и меньше. В качестве основных причин они назвали занятость рабочими и домашними делами и непонимание, как организовать совместный досуг.

В 2021 г. в России был утвержден День отца, который празднуется в третье воскресенье октября. В указе уточнялось, что целью нового праздника является «укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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