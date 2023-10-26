Госдума переименует комитет по вопросам семьи, женщин и детей

В июле вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил об эпидемии скрытой безотцовщины в России. Согласно результатам опроса, отец в среднем проводит до 35 минут в день с ребенком. При этом каждый пятый (18%) сообщил, что проводит с детьми 15 минут и меньше. В качестве основных причин они назвали занятость рабочими и домашними делами и непонимание, как организовать совместный досуг.