Летевший из Москвы в Бишкек самолет по технической причине сел в Самаре

За неделю до этого, 14 октября, летевший из Владивостока в Читу Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности одного из двигателей. Приморский следственный отдел на транспорте Восточного управления начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).