Летевший из Москвы в Бишкек самолет по технической причине сел в Самаре
Рейс Москва – Бишкек по технической причине совершил посадку в аэропорту «Курумоч» (Самара), сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
На борту судна авиакомпании «Аэротрафик» находилось 190 пассажиров и члены экипажа, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщил Telegram-канал Mash, рейс подал сигнал бедствия, пролетая над Самарой.
20 октября самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines рейса Москва – Томск совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за проблем с двигателем. Тогда причиной посадки назвали «некорректную работу одной силовой установки». На борту самолета находились 165 человек, пострадавших нет.
За неделю до этого, 14 октября, летевший из Владивостока в Читу Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности одного из двигателей. Приморский следственный отдел на транспорте Восточного управления начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).