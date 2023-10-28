Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 33
В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане погибли 33 человека, 13 горняков еще не найдены, передает агентство Kazinform.
«Были обнаружены 33 человека, 13 еще не найдены, шесть человек вывели. Сейчас ведется работа. Очаг пожара, который был, локализовали. После выдачи пострадавших с аварийного участка будем концентрировать все силы на восточном крыле», – сообщил первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский.
В министерстве по чрезвычайным ситуациям республики ранее сообщили, что на месте аварии ведется контроль газовой обстановки и отбор проб. По данным ведомства, в отдельных точках зафиксировали превышение допустимых концентраций окиси углерода.
Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана, было известно о 16 погибших. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Он также пообещал выяснить обстоятельства аварии. Помимо этого, глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим.