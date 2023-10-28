Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 33

«Были обнаружены 33 человека, 13 еще не найдены, шесть человек вывели. Сейчас ведется работа. Очаг пожара, который был, локализовали. После выдачи пострадавших с аварийного участка будем концентрировать все силы на восточном крыле», – сообщил первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский.