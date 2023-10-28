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Общество

В Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины

Ведомости

Суд в Париже оставил в силе постановление префектуры, запрещающее проведение демонстрации в поддержку Палестины, которая была запланирована на 28 октября, передает телеканал BFMTV.

«Пропалестинская демонстрация в конечном итоге запрещена. Постановление префектуры о ее запрете было поддержано административным судом после подачи апелляции о временных мерах, поданной двумя адвокатами», – говорится в материале.

Участники демонстрации планировали начать акцию в 14:30 на площади Шатле и направиться к площади Республики. Префект полиции Лоран Нуньес объявил 26 октября, что издаст приказ о запрете этой акции. Он заявил о риске подрыва общественного порядка и «уважения достоинства человеческой личности».

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22 октября, как напоминает BFMTV, в пропалестинской демонстрации приняли участие 15 000 человек, акция была согласована с полицией.

Акции в поддержку Палестины и Израиля проходят в разных странах после событий 7 октября, когда группировка «Хамас» напала на еврейское государство. В ответ Израиль начал военные действия в сектора Газа. В ходе конфликта погибли около 9000 человек, большинство из которых палестинцы. 

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее обратился к нации на фоне роста антисемитских настроений. Он заявил, что Израиль вправе себя защищать, но должен избегать жертв среди гражданского населения. Сообщалось также, что власти запретили проводить пропалестинские демонстрации, однако СМИ писали, что 12 октября несколько сотен человек собрались на площади в Париже в поддержку палестинцев.

Акция протеста против боевых действий в секторе Газа также проходила в Вашингтоне, в мероприятии приняли участие 10 000 человек, 500 из них были задержаны. Сегодня, 28 октября, митинг в поддержку Палестины проходит в Стамбуле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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