В Париже запретили демонстрацию в поддержку Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее обратился к нации на фоне роста антисемитских настроений. Он заявил, что Израиль вправе себя защищать, но должен избегать жертв среди гражданского населения. Сообщалось также, что власти запретили проводить пропалестинские демонстрации, однако СМИ писали, что 12 октября несколько сотен человек собрались на площади в Париже в поддержку палестинцев.