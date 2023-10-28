Генконсульство не получало данных о пострадавших россиянах при ДТП в Египте
Информации о пострадавших гражданах России в результате смертельного ДТП в Египте не поступало, сообщили в генконсульстве РФ в Александрии.
«Генконсульство находится на постоянной связи с профильными египетскими ведомствами относительно наличия среди пострадавших граждан России, к настоящему моменту такой информации не поступало», – говорится в сообщении.
По последним данным, погибли 32 человека, свыше 60 получили пострадали. Ранее сообщалось о 28 погибших.
Авария на трассе Каир – Александрия произошла утром 28 октября. По заявлению египетских властей, причиной массового ДТП стала утечка масла одного из автомобилей на 132 км дороги, что привело к столкновению и возгоранию машин.
21 октября в турецкой провинции Анталья столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали российский граждане. Четыре человека были доставлены в больницу, двоих водителей также госпитализировали. Точное количество пострадавших россиян не сообщалось.