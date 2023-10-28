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Суд арестовал студента из-за обложки с бело-красно-белым флагом

Ведомости

Зеленоградский райсуд Москвы арестовал на пять суток 18-летнего студента Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниила Войтовича из-за обложки студенческого с бело-красно-белым флагом. Это следует из картотеки суда.

Наказание Войтовичу было назначено 25 октября. Молодого человека признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Согласно постановлению, в бело-красно-белом флаге усмотрели демонстрацию символики белорусского подразделения им. Кастуся Калиновского, которое входит в состав ВСУ. Подразделение, согласно документу, является ответвлением вооруженного формирования «Легион "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в РФ).

Помимо этого, Войтовича оштрафовали на 35 000 руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил России за дискредитирующие армию высказывания при студентах МИЭТ.

Ранее по теме: МВД Белоруссии предложило добавить бело-красно-белый флаг в перечень нацистской символики

Бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов президента республики в августе 2020 г. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них порядка 80% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская около 10%. Изначально – флаг Белорусской народной республики (1918-1919), с 1991 по 1995 гг. был официальным флагом Белоруссии.

Этот флаг во времена Второй мировой войны использовался коллаборационистскими организациями на территории Белоруссии, которые поддерживали нацистскую Германию. Лукашенко называл флаг «фашистской символикой». В ноябре 2022 г. МВД Белоруссии приняло решение добавить другой символ протестов 2020 г., восклицание «Жыве Беларусь», в перечень нацистской символики и атрибутики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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