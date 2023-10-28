Суд арестовал студента из-за обложки с бело-красно-белым флагом

Бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов президента республики в августе 2020 г. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них порядка 80% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская около 10%. Изначально – флаг Белорусской народной республики (1918-1919), с 1991 по 1995 гг. был официальным флагом Белоруссии.