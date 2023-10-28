Суд арестовал студента из-за обложки с бело-красно-белым флагом
Зеленоградский райсуд Москвы арестовал на пять суток 18-летнего студента Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниила Войтовича из-за обложки студенческого с бело-красно-белым флагом. Это следует из картотеки суда.
Наказание Войтовичу было назначено 25 октября. Молодого человека признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).
Согласно постановлению, в бело-красно-белом флаге усмотрели демонстрацию символики белорусского подразделения им. Кастуся Калиновского, которое входит в состав ВСУ. Подразделение, согласно документу, является ответвлением вооруженного формирования «Легион "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в РФ).
Помимо этого, Войтовича оштрафовали на 35 000 руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил России за дискредитирующие армию высказывания при студентах МИЭТ.
Бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов президента республики в августе 2020 г. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них порядка 80% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская около 10%. Изначально – флаг Белорусской народной республики (1918-1919), с 1991 по 1995 гг. был официальным флагом Белоруссии.
Этот флаг во времена Второй мировой войны использовался коллаборационистскими организациями на территории Белоруссии, которые поддерживали нацистскую Германию. Лукашенко называл флаг «фашистской символикой». В ноябре 2022 г. МВД Белоруссии приняло решение добавить другой символ протестов 2020 г., восклицание «Жыве Беларусь», в перечень нацистской символики и атрибутики.