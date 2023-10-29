«Лукойл» сообщил о погибшем при возгорании резервуара на объекте в Коми
В компании уточнили, что в районе поселка Верхнеколвинск произошло возгорание выведенного из эксплуатации резервуара. Пожар начался при выполнении работ, которые вела подрядная организация «Эколайф», а предполагаемой причиной инцидента стало нарушение правил техники безопасности.
«По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании «Эколайф». Ведутся работы по ликвидации возгорания», – говорится в сообщении.
7 февраля в Нижегородской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В октябре 2021 г. «Лукойл» сообщил о возгорании на одном из своих объектов в Коми. Тогда на территории шламонакопителя проводили работы подрядчики компании «МСТ». Площадь возгорания составила примерно 2500 кв. м, в результате происшествия погиб один из сотрудников пожарной службы.