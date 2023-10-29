«Лукойл» сообщил о погибшем при возгорании резервуара на объекте в Коми

7 февраля в Нижегородской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В октябре 2021 г. «Лукойл» сообщил о возгорании на одном из своих объектов в Коми. Тогда на территории шламонакопителя проводили работы подрядчики компании «МСТ». Площадь возгорания составила примерно 2500 кв. м, в результате происшествия погиб один из сотрудников пожарной службы.