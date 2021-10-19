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«Лукойл» сообщил о возгорании на одном из своих объектов в Коми

Ведомости

На территории принадлежащего «Лукойл-Коми» шламонакопителя в районе поселка Верхнеколвинск Республики Коми в ночь с 18 на 19 октября произошло возгорание, сообщила пресс-служба компании. Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.

В «Лукойле» рассказали, что в момент возгорания на объекте проводили работы подрядчики компании «МСТ». Они «утилизировали производственные отходы с применением сертифицированной технологии, исключающей открытое горение и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован сотрудниками местного управления МЧС. Это следует из информации на сайте ведомства. 

По данным «Москва 24», площадь возгорания составила примерно 2500 кв. м, на его тушение ушла почти вся ночь. В результате происшествия погиб один из сотрудников пожарной службы, сообщил телеканал. 

Ранее по теме: В Коми загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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