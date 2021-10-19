«Лукойл» сообщил о возгорании на одном из своих объектов в Коми
На территории принадлежащего «Лукойл-Коми» шламонакопителя в районе поселка Верхнеколвинск Республики Коми в ночь с 18 на 19 октября произошло возгорание, сообщила пресс-служба компании. Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.
В «Лукойле» рассказали, что в момент возгорания на объекте проводили работы подрядчики компании «МСТ». Они «утилизировали производственные отходы с применением сертифицированной технологии, исключающей открытое горение и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован сотрудниками местного управления МЧС. Это следует из информации на сайте ведомства.
По данным «Москва 24», площадь возгорания составила примерно 2500 кв. м, на его тушение ушла почти вся ночь. В результате происшествия погиб один из сотрудников пожарной службы, сообщил телеканал.