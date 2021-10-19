«Лукойл» сообщил о возгорании на одном из своих объектов в Коми

В «Лукойле» рассказали, что в момент возгорания на объекте проводили работы подрядчики компании «МСТ». Они «утилизировали производственные отходы с применением сертифицированной технологии, исключающей открытое горение и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», говорится в сообщении.