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Общество

ФСБ задержала в Ингушетии жителей, призывающих к протестам против Израиля

Ведомости

В Ингушетии задержаны несколько граждан за распространение фейков о прибытии в аэропорт «Магас» самолета из Израиля. Задержанные призывали местных жителей устроить беспорядки в аэропорту. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Один из них сообщил, что узнал об акции из группы в WhatsApp. В ФСБ подчеркнули, что аэропорт «Магас» не принимает международные рейсы, в том числе из Израиля. В ведомстве добавили, что организаторы подобных протестов зачастую находятся в других регионах.

В Кремле, отвечая на вопрос о планируемой провокации в аэропорту Ингушетии, заявили, что не располагают такой информацией.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны 83 участника протестов. 31 октября Советский районный суд Махачкалы арестовал семерых из них по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Аэропорт Махачкалы приостанавливал работу до 30 октября. 31 октября глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что работа аэропорта полностью восстановлена.

Власти Дагестана ранее заявляли, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. В частности, было установлено, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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