ФСБ задержала в Ингушетии жителей, призывающих к протестам против Израиля

Один из них сообщил, что узнал об акции из группы в WhatsApp. В ФСБ подчеркнули, что аэропорт «Магас» не принимает международные рейсы, в том числе из Израиля. В ведомстве добавили, что организаторы подобных протестов зачастую находятся в других регионах.