Меликов: работа аэропорта Махачкалы полностью восстановлена
Работа аэропорта Махачкалы полностью восстановлена. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, только на 31 октября запланировано 24 рейса на прилет и 28 – на вылет. Планируется, что всего услугами аэропорта воспользуются сегодня около 3000 пассажиров.
«Билеты быстро раскупаются, этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось. <…> Самое главное – никому не удалось опорочить Дагестан. Единственное, что у них получилось, – повредить чужое имущество. Но и с этими последствиями мы оперативно справились», – добавил Меликов.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны 83 участника протестов. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.