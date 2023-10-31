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Меликов: работа аэропорта Махачкалы полностью восстановлена

Ведомости

Работа аэропорта Махачкалы полностью восстановлена. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, только на 31 октября запланировано 24 рейса на прилет и 28 – на вылет. Планируется, что всего услугами аэропорта воспользуются сегодня около 3000 пассажиров.

«Билеты быстро раскупаются, этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось. <…> Самое главное – никому не удалось опорочить Дагестан. Единственное, что у них получилось, – повредить чужое имущество. Но и с этими последствиями мы оперативно справились», – добавил Меликов.

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29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны 83 участника протестов. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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