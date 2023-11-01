Минюст внес в реестр нежелательных организаций Central European University
Минюст России внес в реестр нежелательных организаций австрийскую НПО Central European University (Центрально-Европейский университет), обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.
В реестр также включен немецкий Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS).
Обе эти организации были признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными в середине октября. Центрально-Европейский университет, по ее данным, занимался дискредитацией специальной военной операции и политического руководства РФ. Университет, отмечала ГП, финансируется подконтрольными инвестору Джорджу Соросу структурами. Организация, по данным ведомства, также набирает кадры для формирования глобальной антироссийской повестки в медиа.
ZOiS же, по утверждению ГП, «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» собирал информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, «на основе чего готовила аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране».