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Минюст внес в реестр нежелательных организаций Central European University

Ведомости

Минюст России внес в реестр нежелательных организаций австрийскую НПО Central European University (Центрально-Европейский университет), обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

В реестр также включен немецкий Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований, ZOiS).

Обе эти организации были признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными в середине октября. Центрально-Европейский университет, по ее данным, занимался дискредитацией специальной военной операции и политического руководства РФ. Университет, отмечала ГП, финансируется подконтрольными инвестору Джорджу Соросу структурами. Организация, по данным ведомства, также набирает кадры для формирования глобальной антироссийской повестки в медиа.

ZOiS же, по утверждению ГП, «под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов» собирал информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, «на основе чего готовила аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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