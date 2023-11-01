Хинштейн напомнил об отсутствии планов присоединять ЧВК к Росгвардии

«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. <...> Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи <...> Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.