Хинштейн напомнил об отсутствии планов присоединять ЧВК к Росгвардии
Ни о каком вхождении ЧВК в состав Росгвардии речи идти не может, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы ведомства Виктора Золотова Александр Хинштейн.
Так он прокомментировал новость пермского портала «59.RU», в которой приводились слова представителя ЧВК «Вагнер» о том, что ЧВК вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит Павел Пригожин – сын погибшего основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.
«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. <...> Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи <...> Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что бывшие бойцы смогут заключать контракты в качестве добровольцев, но только в индивидуальном порядке.
Пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь добровольческие формирования в своем составе, был внесен в Госдуму в конце сентября. Законопроекты в случае принятия распространят на Росгвардию все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны.
Как говорится во внесенных документах, добровольческие формирования в составе Росгвардии будут создаваться на основании решения президента страны. Привлекаться они могут для выполнения «отдельных задач в области обороны» в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта или при проведении КТО.
Контракты для вступления в подобные отряды будут заключаться непосредственно с гражданами, а потому ЧВК и иные структуры не смогут влиться в их состав. При этом бывшие бойцы ЧВК, включая «Вагнер», в индивидуальном порядке смогут стать добровольцами Росгвардии, подчеркивали авторы законопроектов.