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Хинштейн напомнил об отсутствии планов присоединять ЧВК к Росгвардии

Ведомости

Ни о каком вхождении ЧВК в состав Росгвардии речи идти не может, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы ведомства Виктора Золотова Александр Хинштейн.

Так он прокомментировал новость пермского портала «59.RU», в которой приводились слова представителя ЧВК «Вагнер» о том, что ЧВК вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит Павел Пригожин – сын погибшего основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.

«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. <...> Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи <...> Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бывшие бойцы смогут заключать контракты в качестве добровольцев, но только в индивидуальном порядке.

Пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь добровольческие формирования в своем составе, был внесен в Госдуму в конце сентября. Законопроекты в случае принятия распространят на Росгвардию все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны.

Госдума одобрила законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии

Как говорится во внесенных документах, добровольческие формирования в составе Росгвардии будут создаваться на основании решения президента страны. Привлекаться они могут для выполнения «отдельных задач в области обороны» в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта или при проведении КТО.

Контракты для вступления в подобные отряды будут заключаться непосредственно с гражданами, а потому ЧВК и иные структуры не смогут влиться в их состав. При этом бывшие бойцы ЧВК, включая «Вагнер», в индивидуальном порядке смогут стать добровольцами Росгвардии, подчеркивали авторы законопроектов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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