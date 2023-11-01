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Общество

В США арестовали россиян по обвинению в экспорте товаров двойного назначения

Ведомости

Правоохранители в США арестовали четверых россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях. Об этом сообщили в минюсте США.

«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию», – говорится в сообщении.

Задержанным вменяются незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными. При этом в минюсте указали имена троих человек: это 52-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина, 37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева из канадского Монреаля.

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В середине июля россиянин Вадим Конощенок, которого подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, был экстрадирован из Эстонии в США. Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 г. По версии американских властей, он является сотрудником ФСБ и якобы получал санкционную продукцию военного и двойного назначения из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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