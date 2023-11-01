В США арестовали россиян по обвинению в экспорте товаров двойного назначения

В середине июля россиянин Вадим Конощенок, которого подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, был экстрадирован из Эстонии в США. Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 г. По версии американских властей, он является сотрудником ФСБ и якобы получал санкционную продукцию военного и двойного назначения из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию.