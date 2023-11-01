В США арестовали россиян по обвинению в экспорте товаров двойного назначения
Правоохранители в США арестовали четверых россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях. Об этом сообщили в минюсте США.
«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию», – говорится в сообщении.
Задержанным вменяются незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными. При этом в минюсте указали имена троих человек: это 52-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина, 37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева из канадского Монреаля.
В середине июля россиянин Вадим Конощенок, которого подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, был экстрадирован из Эстонии в США. Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 г. По версии американских властей, он является сотрудником ФСБ и якобы получал санкционную продукцию военного и двойного назначения из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию.