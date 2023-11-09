МВД Абхазии: информация о заходе диверсантов не подтвердилась
Информация о проникновении вооруженной группы людей в Абхазию на данный момент не подтвердилась. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на МВД частично признанной республики.
8 ноября министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовики ведут в Гулрыпшском районе поиск группы людей без опознавательных знаков, вооруженных иностранным оружием. Ранее их заметили охотники.
Отмечалось, что группа состоит из семи человек. Предположительно, у них автоматы М-4, также диверсанты хорошо экипированы, отмечал Киут. По его словам, у группы есть квадрокоптер.
Министр уточнил, что охрана на подступах к Сухуму была усилена. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что подступы к Сухуму закрыты. Киут добавил, что силовики будут принимать меры в случае попыток прорыва.