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МВД Абхазии: информация о заходе диверсантов не подтвердилась

Ведомости

Информация о проникновении вооруженной группы людей в Абхазию на данный момент не подтвердилась. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на МВД частично признанной республики.

8 ноября министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовики ведут в Гулрыпшском районе поиск группы людей без опознавательных знаков, вооруженных иностранным оружием. Ранее их заметили охотники.

Отмечалось, что группа состоит из семи человек. Предположительно, у них автоматы М-4, также диверсанты хорошо экипированы, отмечал Киут. По его словам, у группы есть квадрокоптер. 

Министр уточнил, что охрана на подступах к Сухуму была усилена. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что подступы к Сухуму закрыты. Киут добавил, что силовики будут принимать меры в случае попыток прорыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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