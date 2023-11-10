Сенатор Шейкин попросил заблокировать 51 VPN-сервис с доступом в FB и Instagram

3 октября Шейкин сообщил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 г. сможет заблокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы. Позже представитель Роскомнадзора пояснил «Ведомостям», что ведомство получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами.