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Общество

Сенатор Шейкин попросил заблокировать 51 VPN-сервис с доступом в FB и Instagram

Ведомости

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить и заблокировать 51 VPN-адрес, который предоставляет доступ к социальным сетям Facebook (FB) и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет ТАСС. 

В Совфеде допустили блокировку всех VPN-сервисов с марта 2024 года

«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа [к ним]», – сказано в обращении. 

В конце октября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, подведомственный Роскомнадзору) сообщил, что с 2021 г. было заблокировано 167 сервисов и 84 приложения. 

3 октября Шейкин сообщил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 г. сможет заблокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы. Позже представитель Роскомнадзора пояснил «Ведомостям», что ведомство получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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