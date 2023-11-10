Сенатор Шейкин попросил заблокировать 51 VPN-сервис с доступом в FB и Instagram
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить и заблокировать 51 VPN-адрес, который предоставляет доступ к социальным сетям Facebook (FB) и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет ТАСС.
«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа [к ним]», – сказано в обращении.
В конце октября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, подведомственный Роскомнадзору) сообщил, что с 2021 г. было заблокировано 167 сервисов и 84 приложения.
3 октября Шейкин сообщил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 г. сможет заблокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы. Позже представитель Роскомнадзора пояснил «Ведомостям», что ведомство получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами.